कार्तिक पूर्णिमा का दिन था. रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी. लोग किसी तरह ट्रेन में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. कोई अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था, तो कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था. इसी भीड़ के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कपड़पुरा रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

एक महिला ट्रेन में चढ़ने से रह गई. ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो महिला का गुस्सा भी बढ़ता चला गया. वह प्लेटफॉर्म से ट्रेन में बैठे यात्रियों पर चिल्लाने लगी. इसके बाद उसने अपनी चप्पल उतारी और चलती ट्रेन की तरफ उछाल दी. घटना मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेलखंड के कपड़पुरा रेलवे स्टेशन की है. नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में भीड़ को लेकर भड़क गई लड़की, शिकायत की तो TTE ने हाथ जोड़कर दिया ये जवाब- VIDEO

इसी दौरान एक महिला ट्रेन में सवार नहीं हो सकी. ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ने लगी तो महिला ने अपना आपा खो दिया. वह ट्रेन में बैठे यात्रियों पर चिल्लाने लगी. फिर गुस्से में अपनी चप्पल ट्रेन की ओर फेंक दी. ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement

रेल एसपी ने बताई चप्पल फेंकने की वजह

इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर की रेल एसपी बीना कुमारी का बयान सामने आया है. उनके मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्टेशन पर काफी भीड़ थी. महिला ने ट्रेन को रुकवाने के इरादे से उसकी ओर चप्पल फेंकी थी. रेल एसपी ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है और न ही कोई नुकसान हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इस घटना का वीडियो चर्चा में है. त्योहार के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ और यात्रियों की जल्दबाजी के बीच यह घटना सवाल खड़े करती है कि ऐसी स्थितियों में गुस्से और जल्दबाजी की बजाय संयम रखना कितना जरूरी है.

---- समाप्त ----