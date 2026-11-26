चेन्नई में निजी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाली एक महिला का पीछा करने, उसे परेशान करने और धमकी देने के आरोप में एक जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला पर उससे बात करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था.

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आरोपी की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो वेलाचेरी की टीएनएचबी कॉलोनी में रहता है. वी-5 थिरुमंगलम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की अगुवाई वाली टीम ने जांच के बाद उसे 24 नवंबर को पकड़ा था. पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मामला चेन्नई के पाडी इलाके का है. यहां रहने वाली 41 साल की महिला अपने पति से अलग बेटे के साथ रहती हैं. वह इसी इलाके में एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हैं. साल 2024 में घर के पास एक जिम में उनकी मुलाकात 36 साल के दिनेश से हुई थी. दिनेश वेलाचेरी की TNHB कॉलोनी का रहने वाला है और जिम ट्रेनर है.

शुरुआत में दोनों के बीच जान-पहचान थी, लेकिन समय के साथ महिला को दिनेश का व्यवहार ठीक नहीं लगने लगा. उन्होंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और बातचीत भी बंद कर दी. आरोप है कि महिला का यह फैसला दिनेश को मंजूर नहीं था.

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घर से ऑफिस तक किया पीछा

पुलिस के मुताबिक, महिला के बात करना बंद करने के बाद दिनेश ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. वह उनके घर, ऑफिस और दूसरी जगहों पर पहुंचने लगा. महिला जहां भी जातीं, आरोपी उनसे बात करने की कोशिश करता और लगातार परेशान करता था.

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18 नवंबर को मामला और बढ़ गया. महिला अपनी कार से तिरुमंगलम के पार्क रोड पर एक निजी स्कूल के पास से गुजर रही थीं. तभी दिनेश दोपहिया वाहन से वहां पहुंचा और उनकी कार के सामने आकर रास्ता रोक लिया. आरोप है कि उसने महिला के साथ गाली-गलौज की और उन्हें कार से बाहर आने के लिए कहा. इस घटना के बाद महिला ने तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

24 नवंबर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया. जांच के बाद V-5 तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने 24 नवंबर को दिनेश को गिरफ्तार कर लिया.

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