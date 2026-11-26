फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले एक्टर प्रकाश राज एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वह नागपुर में संविधान बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचे. संविधान दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने देश में उठ रही अलग-अलग आवाजों, सोशल मीडिया पर पाबंदियों और शांतिपूर्ण आंदोलनों को लेकर अपनी बात रखी. प्रकाश राज ने कहा कि देश में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा करने से आवाजें थमने वाली नहीं हैं.

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'जितनी आवाज दबाओगे, उतनी और आवाज उठेगी'

नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रकाश राज ने कहा कि संविधान दिवस देश के लिए खुशी और उत्सव का दिन है. संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उन्हें बचाने के लिए लोग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं. इसी मकसद से संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

एक्टर ने कहा कि देश में इस समय कई मुद्दों पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने साफ कहा- जितनी आवाज दबाओगे, उतनी और आवाज उठेगी. उनके मुताबिक, लोगों को अपनी बात कहने और सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए.

सौरभ दास और ध्रुव राठी का जिक्र कर क्या बोले प्रकाश राज?

सौरभ दास से जुड़े नोटिस के सवाल पर प्रकाश राज ने कहा कि आजकल कई लोगों को देश से बाहर जाने से रोका जा रहा है. उन्होंने विमान में चढ़ने के बाद हिरासत में लिए जाने और ध्रुव राठी को नींद से उठाकर ले जाने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया. एक्टर ने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज से सरकार डरी हुई है.

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प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि 'पीस बॉन्ड' के नाम पर शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है. उनके मुताबिक, लोग कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन फिर अपने मुद्दों को लेकर वापस आवाज उठाएंगे.

'युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं'

प्रकाश राज ने कहा कि आज का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलनों को रोकने की कोशिशों के बावजूद लोग अपनी बात रखना जारी रखेंगे. एक्टर के इस बयान के बाद उनका वीडियो चर्चा में आ गया है.

नागपुर में कार्यक्रम स्थल के चयन को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रकाश राज ने दो टूक अंदाज में कहा,'नागपुर भारत में है, पाकिस्तान में नहीं.' उनके इस जवाब ने भी लोगों का ध्यान खींचा. संविधान दिवस के मौके पर नागपुर में हुई इस रैली में प्रकाश राज की मौजूदगी और उनके बयानों ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध के मुद्दों को चर्चा में ला दिया है.

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