आज की जेन जी की प्लेलिस्ट में नए गाने, रैप, इंडी म्यूजिक और वायरल रील् सॉन्ग्स की भरमार है. लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं, जिनका जादू वक्त के साथ कम नहीं होता. किशोर कुमार की आवाज भी ऐसी ही है. उनके गानों में रोमांस, मस्ती, सुकून और जिंदगी से जुड़ी भावनाएं सुनने को मिलती हैं. खास बात ये है कि उनके कई गाने आज की Gen Z के मूड से भी मेल खाते हैं. अगर आपने अब तक किशोर कुमार के गानों को अपनी प्लेलिस्ट में जगह नहीं दी है, तो ये 10 गाने जरूर सुनने चाहिए.

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1. ओ मेरे दिल के चैन (मेरे जीवन साथी)

अगर आपको सुकून देने वाले रोमांटिक गाने पसंद हैं, तो यह गाना आपकी प्लेलिस्ट में होना चाहिए. किशोर कुमार की आवाज और इसका म्यूजिक इसे आज भी खास बनाते हैं.

2. मेरे सपनों की रानी (आराधना)

ये गाना अपनी मस्ती भरी धुन और रोमांटिक अंदाज के लिए जाना जाता है. दोस्तों के साथ मस्ती हो या सफर का मूड, इसे सुनना अच्छा लगेगा.

3. प्यार दीवाना होता है (कटी पतंग)

प्यार में पड़े लोगों के लिए ये गाना किसी एहसास से कम नहीं है. इसके बोल और किशोर कुमार की आवाज आज भी दिल को छू लेते हैं.

4. ये शाम मस्तानी (कटी पतंग)

शाम की सैर, लंबी ड्राइव या अकेले बैठकर म्यूजिक सुनने का मूड हो, ये गाना हर मौके पर फिट बैठता है.

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5. पल पल दिल के पास (ब्लैकमेल)

ये गाना प्यार में किसी की मौजूदगी महसूस करने वाले लोगों के लिए है. इसकी धुन और रोमांटिक बोल इसे हमेशा के लिए यादगार बनाते हैं.

6. नीले नीले अंबर पर (कलाकार)

अगर आपको रोमांटिक और सुकून भरा म्यूजिक पसंद है, तो इस गाने को जरूर सुनें. इसकी धुन और आवाज आपको कुछ देर के लिए अपनी ही दुनिया में ले जाएगी.

7. चला जाता हूं किसी की धुन में (मेरे जीवन साथी)

ये गाना उन लोगों के लिए है जो अपनी मस्ती में रहना पसंद करते हैं. इसकी धुन में एक अलग ही बेफिक्री है, जो आज की जेन जी के मूड से भी मेल खाती है.

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8. आने वाला पल जाने वाला है (गोलमाल)

जिंदगी के हर पल को खुलकर जीने की बात कहता ये गाना आज भी उतना ही रेलीवेंट है. इसे सुनकर आपको छोटी-छोटी खुशियों की अहमियत याद आएगी.

9. ओ साथी रे (मुकद्दर का सिकंदर)

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर दिल की बातें खुद-ब-खुद जुबां पर आ जाती हैं. ये गाना भी उन्हीं में से एक है. इसके बोल और म्यूजिक बेहद खास हैं.

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10. जिंदगी का सफर (सफर)

जिंदगी के उतार-चढ़ाव और गुजरते वक्त को समझने के लिए ये गाना जरूर सुनें. इसके बोल आज की जेन जी को भी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं.

किशोर कुमार के ये गाने साबित करते हैं कि अच्छे म्यूजिक की कोई उम्र नहीं होती. जेन जी की प्लेलिस्ट में भी इन सदाबहार गानों की जगह बनती है. आखिर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होतीं!

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