Garuda Purana: मौत हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह आज भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है. क्या शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत यमलोक पहुंच जाती है या कुछ दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है? आखिर आत्मा की यह यात्रा कितने दिनों तक चलती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसकी परलोक यात्रा को लेकर कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में इस बारे में क्या बताया गया है.

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गरुड़ पुराण में क्या लिखा है?

गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है. आमतौर पर माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है. लेकिन गरुड़ पुराण में इसके आगे की यात्रा का भी जिक्र है. इसमें आत्मा के 49 दिनों के सफर और रास्ते में आने वाले अलग-अलग पड़ावों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि इन दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है.

मौत के बाद शुरुआती दिन क्यों हैं जरूरी?

गरुड़ पुराण के अनुसार, इंसान की मृत्यु होने पर आत्मा शरीर छोड़ देती है. इसके बाद उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है. हिंदू धर्म में इसी वजह से मृत्यु के बाद कई दिनों तक पूजा-पाठ और दूसरे संस्कार किए जाते हैं. इनमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध शामिल हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन कामों से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा आसान होती है. परिवार के लोग ये रस्में अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए करते हैं.

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मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्या होता है?

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के 13 दिनों को खास माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान आत्मा अपने घर और परिवार से जुड़ी रहती है. इसलिए इन दिनों में परिवार के लोग अलग-अलग धार्मिक रस्में करते हैं. दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें दिन विशेष पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं. माना जाता है कि इन रस्मों से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है. तेरहवीं को इन सभी संस्कारों का एक अहम दिन माना जाता है.

आखिर 49 दिनों की यात्रा में क्या होता है?

गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा सिर्फ 13 दिनों तक ही नहीं बताई गई है. इसके प्रेतखंड में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है. इस रास्ते में उसे कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है. इनमें वैतरणी नदी का भी जिक्र मिलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है. इसके बाद वह यमलोक पहुंचती है.

इस तरह गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर को विस्तार से बताया गया है. हालांकि, ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और पुराण में लिखी गई कथाओं पर आधारित हैं.

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