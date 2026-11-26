तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन की पितृत्व छुट्टी (पैटरनिटी लीव) शुरू करने का ऐलान किया है. इस फैसले के तहत राज्य सरकार में काम करने वाले विवाहित पुरुष कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के समय 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी.

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तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मां को शारिरिक और मानसिक सहारा देने के साथ ही बच्चे की देखभाल में पिता की भागीदारी बहुत अहम होती है. तमिलनाडु सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है और विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन की पैटरनिटी छुट्टी देने का आदेश जारी किया ह, ताकि वे अपनी पत्नियों की मातृत्व छुट्टी (मैटरनिटी लीव) के साथ उनके साथ रह सकें.

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को अबी 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है. वहीं, पुरुष सरकारी कर्मचारियों की ओर से भी पैटरनिटी लीव की मांग की गई थी. जिसके बाद सरकार ने 15 दिन पैटरनिटी लीव का प्रावधान बनाया है. सरकार ने कहा कि बच्चे के जन्म का समय मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत अहम होता है. इस दौरा पिता का सहयोग न सिर्फ को भावनात्मक सहारा देने के लिए बल्कि नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है.

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तमिलनाडु की टीवीके सरकार में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी पैटरनिटी लीव बच्चे के जन्म की संभावित तारीख से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के दिन से छह महीने के अंदर कभी भी लिया जा सकता है. सरकार ने कहा कि पैटरनिटी लीव से पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने में मदद मिलेगी और बच्चे का पालन-पोषण और अच्छा होगा.

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