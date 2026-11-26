बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के विवाह समारोह का सबसे भावुक क्षण सामने आया. शादी की सभी पारंपरिक रस्मों के संपन्न होने के बाद अनंत सिंह की बिटिया शिवांगी की विदाई हो गई. लाल जोड़े और सोने के गहनों में सजीं शिवांगी नई ब्याहता के रूप में बहुत सुंदर लग रही थीं.

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विदाई में इमोशनल हुईं शिवांगी

सुर्ख लाल चुनरी, लाल सूट, मांग में गुलाबी सिंदूर और सोने के गहने पहनी शिवांगी बेहद सुंदर लग रही थीं. उनके ऊपर नई दुल्हन वाला ग्लो साफ नजर आ रहा था. शिवांगी की विदाई डिफेंडर गाड़ी में हुई जो शादी पर अनंत सिंह ने अपने दामाद को गिफ्ट की है.

दूल्हे राजा ऋषिकेश के साथ बैठीं शिवांगी

विदाई में शिवांगी के छलके आंसू

शाही शादी के बाद जैसे ही विदाई का पल आया तो घर का माहौल पूरी तरह भावुक हो गया. अपने दूल्हे राजा के साथ सफेद चमचमाती डिफेंडर कार में बैठीं शिवांगी भी इमोशनल होती दिखीं. मायका छूटने का दुख उनके चेहरे पर साफ दिखा.

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विदा होती बेटी को निहारती दिखीं मां

अपनी लाडली बेटी को विदा करते समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी भावुक हुईं और बेटी को निहारती और जरूरत का सामान देती और हर एक रस्म निभाती नजर आईं.

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शादी में अलग-अलग लुक में नजर आईं शिवांगी

जयमाल के दौरान शिवांगी ने मरून रंग का लहंगा पहना था जिस पर हेवी और सुंदर गोल्डन वर्क था. जबकि फेरों और सिंदूरदान की रस्म के लिए उन्होंने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी. वहीं, विदाई के लिए शिवांगी ने कम्फर्टेबल सूट चुना था. उनके फैशन च्वॉइसेस की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है.

अनंत सिंह ने बेटी को दिए ढेरों सोने को गहने

शिवांगी की शादी से जुड़ी जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई, उनमें शाद में अनंत सिंह ने अपनी बेटी, दामाद और उनके परिवार के लोगों को ढेरों सामान, कपड़े, सोने-चांदी के बर्तन और गहने दिए.

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