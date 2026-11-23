झारखंड के दुमका में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. आरोप है कि शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा-कल्याणपुर कोल ब्लॉक के सर्वे को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर और लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

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इस झड़प में करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों में दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

इनमें से कई जवानों को बेहतर इलाज के लिए दुमका सदर अस्पताल रेफर किया गया है. दो जवानों के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी का पैर टूट गया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, बादलपाड़ा-कल्याणपुर इलाके में कोल ब्लॉक के सर्वे के लिए कंपनी के अधिकारी पहुंचे थे. इसी दौरान ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि ग्रामीणों की ओर से पुलिस पर पत्थरबाजी और लाठी-डंडों से हमला किया गया. इस दौरान करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

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घायल जवानों का इलाज जारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद DDC सह प्रभारी उपायुक्त अनिकेत सचान और सिविल सर्जन सदर अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल लिया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया. झड़प में घायल पुलिसकर्मियों में फूल कुमार यादव, आनंद मुर्मू, सोमाय किस्कू, चार्लेस मुर्मू, सनोज मरांडी, सुजीत सोरेन, अनिल दास, शिवजी यादव, श्याम सुंदर साह, अल्बर्ट एक्का, दीप नारायण मंडल और सुनील हांसदा शामिल हैं.

फिलहाल इस घटना के बाद बादलपाड़ा-कल्याणपुर इलाके में कोल ब्लॉक के विरोध और पुलिस के साथ हुई झड़प को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है.

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जिले के डीसी अनिकेत सचान ने बताया कि लगभग 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सीटी स्कैन करवाया जा रहा है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके. पूरे मामले और घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है.

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