देश के सेवा करने वाले पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सेना के जवानों ने उनकी बेटी की शादी में कमी महसूस नहीं होने दी. भारतीय सेना की 16 जाट रेजिमेंट के अधिकारी और जवान अपने दिवंगत साथी की बेटी की शादी में परिवार बनकर पहुंचे. किसी ने आशीर्वाद दिया, तो किसी ने परिवार का हौसला बढ़ाया. सैनिकों ने विवाह के लिए 1 लाख 61 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी.

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यह भावुक नजारा अलवर जिले के हरसौली गांव में देखने को मिला.गांव के रहने वाले स्वर्गीय हवलदार पप्पल सिंह की बेटी प्रीति का विवाह समारोह था. पिता के न होने से परिवार के लिए यह मौका खुशियों के साथ भावनात्मक चुनौती भी था. ऐसे में 16 जाट रेजिमेंट के सैनिकों की मौजूदगी ने परिवार को यह एहसास कराया कि उनका साथ अब भी कायम है.

वर्दी में पहुंच के बेटी को दिया आशिर्वाद

शादी समारोह में रेजिमेंट के अधिकारी, कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी और जवान वर्दी में पहुंचे. उन्होंने प्रीति को आशीर्वाद दिया और परिवार के साथ वक्त बिताया. रेजिमेंट की ओर से विवाह के लिए 1.61 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी गई. इस दौरान श्रीमती रोशनी धवल ने हवलदार पप्पल सिंह की पत्नी अनीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया.

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सैनिक का रिश्ता ड्यूटी से आगे भी निभाया

समारोह में सूबेदार वीरेन्द्र कुमार धवल, नायब सूबेदार सूबे सिंह, हवलदार सतीश कुमार, हवलदार सुनील कुमार, नायक लोकेश, नायक सोहन सिंह और अग्निवीर दिवाकर समेत रेजिमेंट के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे.

बेटी की विदाई के समय परिवार के लिए यह पल खास था. एक ओर शादी की खुशियां थीं, तो दूसरी ओर पिता की कमी का दर्द. लेकिन जब वर्दी में पिता के साथी बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

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इस मौके ने एक बार फिर दिखाया कि सेना में साथ निभाने का रिश्ता सिर्फ तैनाती और ड्यूटी तक सीमित नहीं रहता. हवलदार पप्पल सिंह भले ही आज परिवार के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रेजिमेंट ने बेटी की शादी में यह कमी महसूस नहीं होने देने की कोशिश की.

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