ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 का सैंडपेपरगेट कांड एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. करीब आठ साल बाद उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा 'सब्र' में किए गए खुलासों ने पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है. इसके बाद पैट कमिंस ने उनके दावों को खारिज किया, डेविड वॉर्नर ने ख्वाजा का समर्थन किया और अब कैमरन बैनक्रॉफ्ट के 4000 शब्दों के लेख ने मामले को नया मोड़ दे दिया है.

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इस विवाद की जड़ मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में हुई गेंद से छेड़छाड़ की घटना है. उस समय स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस घटना की जानकारी टीम के अन्य सदस्यों को भी थी. आइए जानते हैं कि नवंबर 2026 में यह मामला किस तरह फिर सुर्खियों में आया.

11 नवंबर 2026: ख्वाजा की किताब में नए खुलासे

उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा 'सब्र' के 'सैंडपेपर' अध्याय ने विवाद को दोबारा चर्चा में ला दिया. किताब के प्रकाशन से पहले एक इंटरव्यू में ख्वाजा ने 2018 की घटना में पूरी टीम के शामिल होने की बात कही. हालांकि, अगले दिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय टीम की सामूहिक जिम्मेदारी से था. उन्होंने यह भी कहा कि वह दूसरे खिलाड़ियों की जानकारी के बारे में उनकी ओर से दावा नहीं करेंगे.

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किताब से जुड़ी रिपोर्टों में एक और अहम दावा सामने आया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में भी सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था. जबकि 2018 में हुई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की जांच मुख्य रूप से न्यूलैंड्स टेस्ट की घटना पर केंद्रित थी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि पुरानी फाइल दोबारा नहीं खोली जाएगी.

11 नवंबर 2026: डैरेन लेहमैन पर भी उठे सवाल

पूर्व आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई कोच डैरेन लेहमैन की भूमिका पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि ड्रेसिंग रूम में चल रही गतिविधियों की जानकारी कोच को होनी चाहिए थी. ब्रॉड ने 2013 एशेज के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड को लेकर लेहमैन की पुरानी टिप्पणी का भी जिक्र किया.

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डेविड वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर क्रिस ब्रॉड की बात से सहमति जताई. दूसरी ओर, लेहमैन ने सैंडपेपर योजना की जानकारी होने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि इस विवाद के फिर सामने आने से उन्हें उस मुश्किल दौर की यादें लौट रही हैं.

13 नवंबर 2026: कमिंस ने ख्वाजा पर किया पलटवार

ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने सिडनी में मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा के दावों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें मैदान पर सैंडपेपर ले जाने की जानकारी नहीं थी. कमिंस ने इस आरोप को भी खारिज किया कि वह और कुछ अन्य खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ की योजना के सूत्रधार थे.

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पैट कमिंस ने यह भी कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि ख्वाजा ने कथित तौर पर बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर इस्तेमाल करते समय सावधान रहने की बात कही थी. उन्होंने माना कि 2018 की ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसी भी कीमत पर जीतने की मानसिकता और अंदरूनी खेमेबाजी जैसी समस्याएं थीं. कमिंस के मुताबिक, कप्तान बनने के बाद उन्होंने टीम की संस्कृति बदलने की कोशिश की.

13 नवंबर 2026: कमिंस पर भड़के वॉर्नर

पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि किताब में लिखी गई बातें सच हैं और कमिंस ने अपने बयान से ख्वाजा को मुश्किल स्थिति में अकेला छोड़ दिया है. वॉर्नर ने 2018 की जांच को भी सही तरीके से नहीं किया गया बताया.

18 नवंबर: बैनक्रॉफ्ट के लेख ने बढ़ाई हलचल

कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने 2018 के बॉल टेम्परिंग विवाद पर करीब 4000 शब्दों का लेख प्रकाशित किया. इस लेख के सामने आने के बाद मामला फिर गरमा गया. अगले दिन टीवी पत्रकारों से बातचीत में बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक दिन था और लंबे समय से मन में चल रही बातें साझा करने के बाद उन्हें राहत महसूस हुई.

उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से घोषित स्वतंत्र प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा भी जताई. डेविड वॉर्नर ने कैमरन बैनक्रॉफ्ट द्वारा अपनी बात सामने रखने का समर्थन किया और कहा कि वह लंबे समय से इस बोझ को लेकर चल रहे थे.

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