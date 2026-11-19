युद्ध के चार साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन में शांति का कोई सूरज नहीं उग रहा. मौसम बदल रहा है और इसके साथ ही बदल रही है यूक्रेन के वजूद की डोर. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सर्दियां कुछ ज्यादा तापमान गिराने वाली नहीं हैं, बस रूस ने यूक्रेन की वह 'रजाई' ही छीन ली है, जो उसे ठंड में ढाल देती थी.

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रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स और ट्रांसफार्मर स्टेशनों पर इस कदर मिसाइलें बरसाई हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में उसका करीब 70 प्रतिशत एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है. जब तापमान माइनस 10 या 15 डिग्री तक गिरेगा, तब बिना बिजली, बिना हीटर और बिना पानी के करोड़ों लोग कैसे बचेंगे? यह सवाल अब केवल मौसम का नहीं, बल्कि यूक्रेन के जिंदा रहने की क्षमता का है.

यूक्रेन का हर दूसरा शहर इस वक्त पावर कट के साये में है. राजधानी कीव से लेकर खारकीव तक, लोग रोजाना घंटों बिना लाइट के गुजार रहे हैं. रूस की रणनीति साफ दिख रही है- वह यूक्रेनी सेना को मैदान में हराने से ज्यादा, वहां के आम लोगों के हौसले को जमा देना चाहता है.

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तकनीकी रूप से देखें तो किसी देश के बिजली नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने में सालों लगते हैं, लेकिन यूक्रेन के पास न तो इतना वक्त है और न ही संसाधन. बैकअप जनरेटर और पश्चिमी देशों से मिल रही मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है. अस्पतालों में सर्जरीज रुक रही हैं, पानी की सप्लाय ठप्प हो रही है और अपार्टमेंट्स बर्फीले डिब्बों में तब्दील हो रहे हैं. यह सिर्फ युद्ध की त्रासदी नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर अब तक का सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है.

जेलेंस्की की डगमगाती कुर्सी और बदलती हवा

इधर मौसम की मार है, तो उधर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए राजनीतिक जमीन खिसक रही है. जो पश्चिम कल तक जेलेंस्की को लोकतंत्र का नायक बताकर पलकों पर बिठा रहा था, वही अब धीरे-धीरे अपने हाथ पीछे खींचता नजर आ रहा है.

अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का रुख पूरी तरह साफ रहा है. ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की की सत्ता के लीगल ग्राउंड्स पर ही सवाल उठाने लगा है. वाशिंगटन का तर्क है कि यूक्रेन में समय पर चुनाव नहीं कराए गए हैं और जेलेंस्की केवल मार्शल लॉ के सहारे जबरन कुर्सी पर टिके हुए हैं. कल तक बिना शर्त हथियार और फंड देने वाला अमेरिका अब यूक्रेन को सीधा संदेश दे रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए उसे अपनी कुछ जमीन भूलनी होगी. यूरोपीय देशों में भी अपने-अपने आर्थिक संकटों के चलते यूक्रेन को लेकर पहले जैसी हमदर्दी नहीं बची है. जेलेंस्की अब एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां एक तरफ रूस का दबाव है और दूसरी तरफ अपनों का दिया धोखा.

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क्या मिटने की कगार पर है यूक्रेन?

युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर यूक्रेन की डेमोग्राफी यानी उसकी आबादी के आंकड़ों में छिपी है. युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन आज वह घटकर करीब 2.8 करोड़ के आसपास सिमट गई है.

देश की लगभग 20 फीसदी जमीन पर रूस का सीधा कब्जा है, जिससे लगभग 50 लाख आबादी यूक्रेन के मुख्य भूभाग से कट चुकी है. संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि करीब 1 करोड़ यूक्रेनी नागरिक अपना सब कुछ छोड़कर यूरोप के अलग-अलग देशों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं. 40 लाख के करीब लोग अपने ही देश के भीतर बेघर होकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर-बदर भटक रहे हैं.

पीछे बची 2 करोड़ की स्थायी आबादी का ढांचा भी बुरी तरह टूट चुका है. इसमें काम करने वाले युवाओं की संख्या नाममात्र की है. बड़ी तादाद उन बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की है, जो खुद दूसरों पर आश्रित हैं. देश में करीब एक करोड़ तो पेंशनभोगी ही हैं, जो हर महीने लगभग 100 डॉलर की मामूली सरकारी मदद पर निर्भर थे. लेकिन अब जब देश की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, इन बुजुर्गों के सामने न सिर्फ भुखमरी बल्कि इस हाड़ कपाने वाली ठंड में मौत का सीधा खतरा मंडरा रहा है. पिछले चार साल की लंबी जंग ने यूक्रेन की युवा वर्कफोर्स को या तो मोर्चे पर खत्म कर दिया है या निराशा के अंधेरे में धकेल दिया है.

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शेनजेन की टेबल और कूटनीति के बड़े खिलाड़ी

इसी बीच दुनिया का ध्यान चीन के टेक्नोलॉजी हब शेनजेन पर टिका हुआ है, जहां एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के दौरान एक बेहद अहम डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत की सुगबुगाहट है.

इस हाई-प्रोफाइल बैठक के केंद्र में सबसे बड़ा एजेंडा यूक्रेन युद्ध ही रहने वाला है. ट्रंप के लिए यह बैठक अपनी वैश्विक साख को वापस पाने का मौका हो सकती है. अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों के झटकों और मिडिल ईस्ट (ईरान संकट) के बढ़ते आर्थिक व सैन्य बोझ से दबे ट्रंप चाहते हैं कि वे कैसे भी करके यूक्रेन जंग में एक 'डील' करवा लें.

दूसरी तरफ, व्लादिमीर पुतिन भले ही जमीन पर मजबूत स्थिति में दिख रहे हों, लेकिन यह जंग उनके लिए भी घावों से भरी रही है. अपनी ऑइल रिफायनरियों पर यूक्रेनी हमलों और दुनिया से कटे होने के भारी आर्थिक नुकसान को झेलने के बाद, पुतिन भी चाहेंगे कि वे अपनी शर्तों पर जंग रोकें ताकि रूस की वैश्विक बाजार में वापसी हो सके. चीन के लिए यह दुनिया की फूड सप्लाय चेन को पटरी पर लाने का हीरो बनने जैसा मौका है.

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क्या यूक्रेन के लिए अब कोई रास्ता बचा है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शेनजेन की मेज पर बड़ी शक्तियां कोई पीस फॉर्मूला तय कर भी लेती हैं, तो क्या जेलेंस्की उसे स्वीकार करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वो यूक्रेनी जनता इस समझौते को मानेगी, जिसने इस जंग में अपने घर, अपनी जमीन और अपने अपनों को खोया है?

बिना बिजली का यह बर्फीला मौसम, ढहती अर्थव्यवस्था, गायब होती आबादी और अमेरिका का बदलता रुख - ये सब मिलकर यूक्रेन को इतिहास के सबसे गहरे अंधकार में धकेल रहे हैं. अगर इस बार सर्दियों में तापमान गिरा, तो वह सिर्फ मौसम का पारा नहीं गिराएगा, बल्कि एक आजाद देश के रूप में यूक्रेन के भविष्य को भी हमेशा के लिए जमा सकता है.

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