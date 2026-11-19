पूर्वोत्तर भारत के रेलवे नेटवर्क के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ऑपरेशनल रेल सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में कुल 4,311.96 रूट किलोमीटर रेल लाइन इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है. खास बात यह है कि यह काम एक दशक से भी कम समय में पूरा किया गया है. इससे क्षेत्र में ट्रेनों का संचालन ज्यादा कुशल और भरोसेमंद होने की उम्मीद है.

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NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने मंगलवार को गुवाहाटी में इस उपलब्धि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था. रेलवे के आधुनिकीकरण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 में यह काम शुरू किया गया था. NFR के आंकड़ों के मुताबिक, 2026-27 तक उसके अधिकार क्षेत्र में कुल 4,311.96 रूट किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है. इसमें असम सबसे आगे है.

राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

असम: 2,546.04 रूट किलोमीटर

पश्चिम बंगाल: 987.51 रूट किलोमीटर

बिहार: 427.49 रूट किलोमीटर

त्रिपुरा: 269.45 रूट किलोमीटर

मिजोरम: 52.88 रूट किलोमीटर

अरुणाचल प्रदेश: 11.67 रूट किलोमीटर

मेघालय: 9.58 रूट किलोमीटर

नागालैंड: 6 रूट किलोमीटर

मणिपुर: 1.35 रूट किलोमीटर

हर साल तेजी से बढ़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम

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रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस काम ने रफ्तार पकड़ी है. वर्ष 2023-24 में 915.62 रूट किलोमीटर और 2024-25 में 1,141.38 रूट किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया. इसके बाद 2025-26 में 445.66 रूट किलोमीटर और 2026-27 में अब तक 141.77 रूट किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. हाल ही में दो अहम रेल सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया गया है. असम के लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन का काम 14 सितंबर 2026 को पूरा हुआ. वहीं, मिजोरम के बैराबी-सैरांग रेल सेक्शन ने 12 अक्टूबर 2026 को इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि हासिल की.

NFR की नई रेल लाइन परियोजनाओं में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम साथ-साथ किया जा रहा है. इसका मकसद यह है कि नई रेल लाइनें शुरू होने से पहले ही उन्हें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से लैस किया जा सके. रेलवे के मुताबिक, इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी. साथ ही ऊर्जा की बचत, बेहतर परिचालन और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी लाने में मदद मिलेगी. यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क को 100 फीसदी इलेक्ट्रिफाई करने के लक्ष्य की दिशा में भी अहम कदम है.

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