दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु पर 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर भागने की कोशिश में 6 और लोगों को रौंद दिया. सभी 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. आरोपी ड्राइवर अब भी फरार है. पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया था, लेकिन अब FIR में धारा 108 भी जोड़ दी गई है.

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बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी. इसी रफ्तार में कार ने युधिष्ठिर सेतु पर एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी. ऑटो को टक्कर मारने के बाद कार चला रहा ड्राइवर रुकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश करने लगा.

भागने की इसी कोशिश में कार ने 6 और लोगों को रौंद दिया. यानी एक टक्कर के बाद हादसा और भी बड़ा हो गया. आखिरकार गाड़ी रुक गई.

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हादसे के बाद सभी 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज चल रहा था, लेकिन इस दौरान 2 लोगों की जान नहीं बच सकी. इन दोनों की मौत कल हुई. यानी अब यह हादसा सिर्फ घायल होने का नहीं, बल्कि जान जाने का मामला बन चुका है.

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मामले में पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया था. लेकिन दो लोगों की मौत के बाद अब FIR में धारा 108 भी जोड़ दी गई है.

सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ड्राइवर अब तक पकड़ा नहीं जा सका है. वह फरार है. पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है.

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