कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक भारतीय नागरिक का शव जली हुई कार के भीतर मिला. मृतक की पहचान तुषार शर्मा के रूप में हुई है, जो सरे का रहने वाला था. पुलिस को शक है कि तुषार की सोची-समझी हत्या की गई और सबूत मिटाने के इरादे से कार में आग लगाई गई.

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29 अक्टूबर को इमरजेंसी सर्विस को ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली क्षेत्र में रॉलिंसन क्रिसेंट के 23300 ब्लॉक में एक गाड़ी में आग लगने की जानकारी मिली थी. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के दौरान कार के अंदर मानव अवशेष देखे.

इसके बाद हत्या की जांच करने वाली इकाई 'इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम' (IHIT) ने मामले की कमान संभाली. जांचकर्ताओं के मुताबिक, तुषार शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और कनाडा में उनके सीमित संपर्क थे.

हत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच से ये मामला किसी अचानक हुई घटना के बजाय टारगेटेड किलिंग का लग रहा है.

पुलिस अब तुषार की मौत से पहले की गतिविधियों और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. IHIT के प्रवक्ता सार्जेंट फ्रेडा फोंग ने बताया कि जांच टीम कनाडा और विदेशों में उनके परिवार के सदस्यों और परिचितों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल हत्या के मकसद या संदिग्धों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.

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भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया शोक

वैंकूवर स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने तुषार शर्मा की मौत पर शोक व्यक्त किया है. दूतावास ने 'एक्स' पर जारी बयान में कहा, 'ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली में 25 साल के भारतीय नागरिक तुषार शर्मा की दुखद मौत से वैंकूवर स्थित भारत का महावाणिज्य दूतावास बेहद दुखी है. वाणिज्य दूतावास परिजनों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है और मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है.'

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जांच में जुटी कनाडाई पुलिस

कनाडाई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास 29 अक्टूबर से पहले तुषार शर्मा की एक्टिविटीज या ठिकानों से जुड़ी कोई भी जानकारी है, तो वो आगे आए. पुलिस का मानना है कि आम लोगों से मिली जानकारी घटना की परिस्थितियां स्पष्ट करने और दोषियों तक पहुंचने में मददगार हो सकती है.

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