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'एक्सीडेंट में पति को मारो वरना खुद जान दे दूंगी', पत्नी की चैट से खुले गहरे राज, थाने पहुंचा पति

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. राजेश्वर राव का दावा है कि पत्नी भवानी ने सैदुलु से पति की हत्या सड़क दुर्घटना के रूप में कराने की बात कही थी.

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पति के आरोपों की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)
पति के आरोपों की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: ITG)

तेलंगाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे मारने की साजिश रची थी. इस साजिश को लेकर उसे पत्नी के WhatsApp और Instagram चैट भी मिले हैं. चैट में वह कथित तौर पर प्रेमी से कह रही थी कि वह उसके पति की हत्या एक बनावटी सड़क दुर्घटना में कर दे.

दरअसल, महबूबाबाद जिले के डोर्नकल मंडल के चिलाकोडु गांव के रहने वाले गाडे राजेश्वर राव ने 2016 में सूर्यपेट जिले के मोटे मंडल के राघवापुरम गांव की रहने वाली भवानी से शादी की थी. इस जोड़े के दो बच्चे हैं. राजेश्वर राव खम्मम के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं. राजेश्वर राव के अनुसार, उनकी पत्नी के संबंध सैदुलु नाम के एक कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के साथ बन गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि 27 जुलाई को जब वे दोपहर के खाने के लिए घर लौटे, तो उन्होंने भवानी को एक दूसरे आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया, जिससे उनके कथित अफेयर का पता चला.

पत्नी बोली पति को मार डाला नहीं तो जान दे दूंगी
अगले दिन, 28 जुलाई को चिलाकोडु में गांव के बड़ों की मौजूदगी में एक पंचायत हुई. राजेश्वर राव ने आरोप लगाया कि जब वे पास के गांव से अपने बड़े भाई को लाने जा रहे थे, तो सैदुलु ने उनका पीछा किया. वे किसी तरह बच निकले और बाद में अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया, जिसमें उन्हें कथित तौर पर आपत्तिजनक WhatsApp और Instagram बातचीत मिलीं.

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शिकायत के अनुसार भवानी ने कथित तौर पर सैदुलु को मैसेज करके कहा था कि "मेरे पति को एक्सीडेंट में मार डालो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी." उसने कथित तौर पर उसे निर्देश दिया था कि हत्या घर के बाहर की जाए और उसे घर पर मारने के बजाय सड़क दुर्घटना जैसा दिखाया जाए. राजेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने चैट के स्क्रीनशॉट लिए और 1 अगस्त को डोर्नकल पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और सैदुलु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी जान को खतरे के बारे में पुलिस को बताने के बावजूद, कोई तुरंत कार्रवाई नहीं की गई.

फिलहाल पुलिस ने ज़ीरो FIR दर्ज करते हुए मामले को आगे की जांच के लिए खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन भेज दिया है. मामले में कोई प्रगति न होने का दावा करते हुए, राजेश्वर राव गुरुवार को फिर से खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचे और सुरक्षा और तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एक और शिकायत दर्ज कराई. खम्मम रूरल सर्कल इंस्पेक्टर (CI) ने पुष्टि की कि शिकायत मिल गई है और कहा कि मामला दर्ज करके जांच की जाएगी. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी.

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