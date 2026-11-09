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वर्ल्ड कप जीतने के लिए शुभमन गिल की शादी भी करवा दूंगा! रोहित शर्मा ने आखिरकार खोला बड़ा राज

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम मौजूदा समय में वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इस बीच रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल को लेकर मजेदार बयान दिया है जो फैन्स के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

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रोहित ने गिल को लेकर क्या कहा? (PHOTO: AP)
रोहित ने गिल को लेकर क्या कहा? (PHOTO: AP)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में अपने टीवी शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' के दौरान रोहित ने साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसा मजेदार बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर फैन्स का ध्यान खींच लिया है. 

इस शो में रोहित शर्मा ने मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल की शादी को लेकर हंसी-मजाक में एक बड़ा बयान दे डाला. दरअसल, शो के दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन आकाश गुप्ता ने एक दिलचस्प और मजेदार थ्योरी पेश की. 

उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई कप्तान शादी करता है, वह अगले ही साल वर्ल्ड कप जीत जाता है. अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी शादी के बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था.

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इसी चर्चा के दौरान शादी.कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल भी शामिल हुए. उन्होंने मजाक में खुलासा किया कि उनकी टीम ने शुभमन गिल की प्रोफाइल अपनी वेबसाइट पर बना ली थी और उन्हें प्रपोजल भी भेजा था, बस गिल को राइट स्वाइप करना था.

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लेकिन 26 साल के युवा कप्तान शुभमन गिल ने फिलहाल शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं. जैसे ही रोहित शर्मा ने सुना कि गिल ने शादी के प्रपोजल को मना कर दिया है, तो हिटमैन अपने खास देसी अंदाज़ में तपाक से बोल पड़े. साल 2024 में भारत को टी-20 वर्ल्ड कप जिताने वाले रोहित ने कहा कि नहीं यार! वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो करना पड़ेगा, मैं करूंगा!

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: कप्तान शुभमन गिल ने टपकाया बेहद आसान सा कैच, फिर जो हुआ, उसे देख केएल राहुल भी रह गए दंग!

रोहित का यह सुनते ही शो में मौजूद सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए. रोहित शर्मा का यह मजेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैन्स कह रहे हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए रोहित शर्मा अपने नए कप्तान गिल की शादी कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे!   

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