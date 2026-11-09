शादी के बाद पहली दिवाली पर ऑरेंज सूट में सजीं अंशुला कपूर, पति रोहन का हाथ थाम दिए पोज, PHOTOS

Anshula Kapoor Diwali Photos: बॉलीवुड सितरों ने दिवाली का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया. सितारों ने अपने-अपने अंदाज में इस त्योहार को खास बनाया. लेकिन कपूर परिवार की बेटी अंशुला कपूर के लिए इस बार की दिवाली कुछ ज्यादा ही खास रही. आखिर शादी के बाद यह उनकी पहली दिवाली जो है. अंशुला ने अपने पति रोहन ठक्कर के साथ अपने नए घर में पहला दिवाली सेलिब्रेशन किया. इस खास मौके पर जहां उनका ऑरेंज सूट वाला ट्रेडिशनल लुक देखते ही बना, वहीं पति रोहन के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने भी सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कपल की खुशी और घर की खूबसूरत डेकोरेशन देखने लायक है. चलिए देखते हैं आखिर अंशुला ने शादी के बाद पहली दिवाली कैसे सेलिब्रेट की.



शादी के बाद पहली दिवाली, अंशुला ने दिखाई घर की झलक

अंशुला कपूर ने अपनी पहली दिवाली की कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें उन्होंने अपने नए घर की झलक भी दिखाई. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "हमारे घर में पहली दिवाली, रोहन". तस्वीरों में अंशुला और रोहन के साथ ही पूजा की खूबसूरत थाली भी दिखाई दे रही है, जिसे पीले गेंदे के फूलों, गन्ने और कमल के फूलों से सजाया गया है. थाली में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां भी रखी नजर आ रही हैं.

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ब्राइट ऑरेंज सूट में अंशुला का खूबसूरत अंदाज

दिवाली के मौके पर अंशुला कपूर ने अपने लुक से भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने इस खास दिन के लिए ब्राइट ऑरेंज कलर का खूबसूरत ट्रेडिशनल सूट चुना. उनका सूट ugnabyunnati ब्रांड का है. सूट का चटक ऑरेंज रंग उनके चेहरे पर अलग ही रौनक ला रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग डॉट्स वाला शीयर दुपट्टा कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को हल्का और एलिगेंट टच दे रहा है.

अपने इस ट्रेडिशनल लुक को अंशुला ने नेकलेस और खूबसूरत ईयररिंग्स के कंप्लीट पूरा किया. उन्होंने अपने लुक को ज्यादा हैवी रखने के बजाय सिंपल और ग्रेसफुल रखा. तस्वीरों में उनका न्यूलीवेड ग्लो भी साफ नजर आ रहा है.

अंशुला कपूर ने पति रोहन संग नए घर में दिवाली मनाई. (Photo: Instagram/@anshulakapoor)

हाथ में मिठाई लेकर खिलखिलाईं, रोहन संग दिए रोमांटिक पोज

अंशुला की तस्वीरों में उनका एक बेहद प्यारा अंदाज भी देखने को मिला. एक फोटो में वह सोफे पर बैठकर हाथ में मिठाई लिए जोर से हंसती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे की मुस्कान और खुशी इस खास मौके को और खूबसूरत बना रही है. वहीं, पति रोहन ठक्कर के साथ उनकी तस्वीरें भी काफी पसंद की जा रही हैं. एक फोटो में अंशुला अपने पति का हाथ थामकर कैमरे के सामने पोज देती दिख रही हैं. दोनों की बॉन्डिंग और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वे इस नए सफर के हर पल को खूब एंजॉय कर रहे हैं.

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अंशुला कपूर ने दिवाली पर ऑरेंज सूट पहना. (Photo: Instagram/@anshulakapoor)

डार्क ग्रीन कुर्ते में रोहन भी लगे हैंडसम

दिवाली के मौके पर सिर्फ अंशुला ही नहीं, बल्कि उनके पति रोहन ठक्कर का लुक भी काफी शानदार रहा. रोहन ने इस खास मौके पर डार्क ग्रीन यानी बॉटल ग्रीन कलर का कुर्ता पहना, जिसे उन्होंने व्हाइट पायजामे के साथ पेयर किया. उनका यह सिंपल और क्लासी ट्रेडिशनल लुक अंशुला के ऑरेंज आउटफिट के साथ खूब जंच रहा है. दोनों के आउटफिट का कलर कॉम्बिनेशन भी काफी खूबसूरत लग रहा है. जहां अंशुला चटख ऑरेंज रंग में नजर आईं, वहीं रोहन ने गहरे हरे रंग के कुर्ते में अपने लुक को खास बनाया.

अंशुला कपूर ने पति रोहन संग नए घर में दिवाली मनाई. (Photo: Instagram/@anshulakapoor)

पेंटिंग्स और पौधों से सजा दिखा कपल का आशियाना

अंशुला और रोहन की तस्वीरों में उनके घर की डेकोरेशन भी ध्यान खींच रही है. कपल के पीछे दीवार पर रंग-बिरंगी खूबसूरत पेंटिंग्स लगी नजर आ रही हैं. वहीं, आसपास रखे हरे-भरे पौधे घर को फ्रेश और खूबसूरत लुक दे रहे हैं.

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