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दिवाली की आतिशबाजी के बाद धुएं वाली सुबह, AQI 449 तक पहुंचा, सांसों का आफतकाल

दिवाली के बाद सोमवार सुबह दिल्ली-NCR की हवा बेहद खराब हो गई. दिल्ली का औसत AQI 366 दर्ज किया गया, जबकि 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. सोनिया विहार में सबसे ज्यादा 449 AQI दर्ज हुआ. घने स्मॉग और कोहरे से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम रही.

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दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार.(Photo-PTI)
दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार.(Photo-PTI)

दिवाली के बाद सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई. रविवार को दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिसके बाद सोमवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में धुंध और प्रदूषण की मोटी चादर देखने को मिली. कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई. घने स्मॉग के कारण सुबह के समय कई इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम रही.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 366 दर्ज किया गया. इस दौरान राजधानी के 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. सोनिया विहार में सबसे ज्यादा 449 AQI दर्ज किया गया. इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में 445, विवेक विहार में 441, जहांगीरपुरी में 439 और नॉर्थ कैंपस में 437 AQI रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी हवा की स्थिति गंभीर रही. रोहिणी में AQI 435, DTU में 431, बवाना में 424, चांदनी चौक और पटपड़गंज में 418, मुंडका में 413, एनआईएच नरेला और पंजाबी बाग में 408 और ITO में 404 AQI दर्ज किया गया. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी AQI 404 रहा. सुबह 5 बजे के आंकड़ों में भी दिल्ली के कई इलाकों की हवा बेहद खराब रही. चांदनी चौक में AQI 419, ITO में 405 और पंजाबी बाग में 408 दर्ज किया गया. वहीं आनंद विहार में 339, द्वारका सेक्टर-8 में 368, लोधी रोड में 371, ओखला फेज-2 में 350, आरके पुरम में 370, JNU में 352 और नजफगढ़ में 346 AQI रिकॉर्ड किया गया.

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नोएडा-गाजियाबाद में भी खराब हवा

दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. सुबह 5 बजे सेक्टर-62, नोएडा में AQI 404 दर्ज किया गया. सेक्टर-1 में 324, सेक्टर-39 में 314 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-V में 335 AQI रहा. गाजियाबाद के वसुंधरा में AQI 395, वेव सिटी में 390, लोनी में 377 और इंदिरापुरम में 333 दर्ज किया गया. नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा में AQI 296 रहा.

घने कोहरे को लेकर अलर्ट

दिल्ली में प्रदूषण के साथ घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के कई जिलों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में खास सतर्कता की जरूरत बताई गई है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी तेजी से कम होने की आशंका है.

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