घोड़ा गाड़ी से आते थे कारोबारी, अब मोबाइल से खरीदते हैं शेयर... 69 साल में कितना बदला मुहूर्त ट्रेडिंग का तरीका?

दिवाली आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. लोग सोना-चांदी, गाड़ी और घर जैसी चीजें खरीदना शुभ मानते हैं. शेयर बाजार में भी दिवाली का खास महत्व है. इस दिन बाजार में कुछ समय के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होती है. इसमें निवेशक शुभ समय पर शेयर खरीदते और बेचते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू हुई थी, तब शेयर खरीदने का तरीका कैसा था? क्या उस समय भी लोग मोबाइल पर ऐप खोलकर शेयर खरीदते थे?

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आज से करीब 69 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था. उस समय न कंप्यूटर थे और न ही ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा. शेयर बाजार का काम करने वाले कारोबारी दिवाली के दिन सज-धजकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचते थे. कुछ कारोबारी तो घोड़ागाड़ी से आते थे. वहां पूजा होती थी, मिठाइयां बांटी जाती थीं और नए कारोबारी साल की शुरुआत की जाती थी. वक्त के साथ शेयर बाजार का तरीका पूरी तरह बदल गया, लेकिन दिवाली पर शुभ मुहूर्त में कारोबार करने की परंपरा आज भी जारी है.

1957 में शुरू हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा

भारत में मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत साल 1957 में हुई थी. उस समय मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में दिवाली के दिन कारोबारी खास तौर पर इकट्ठा होते थे. हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, दिवाली को नए काम और निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. इसी वजह से शेयर बाजार में भी इस दिन शुभ समय पर कारोबार करने की परंपरा शुरू हुई. कारोबारी इस मौके पर अपने बही-खाते की पूजा करते थे और मां लक्ष्मी से अच्छे कारोबार की कामना करते थे. धीरे-धीरे यह आयोजन शेयर बाजार की खास परंपरा बन गया. इसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाने लगा.

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घोड़ा गाड़ी से पहुंचते थे कारोबारी, बाजार में होता था उत्सव जैसा माहौल

आज शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती. मोबाइल पर ऐप खोलिए और कुछ ही सेकंड में शेयर खरीद लीजिए. लेकिन पुराने समय में कारोबार का पूरा तरीका अलग था. उस दौर में शेयर खरीदने और बेचने के लिए कारोबारियों को स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना पड़ता था. दिवाली के दिन वहां सामान्य दिनों से अलग उत्सव जैसा माहौल रहता था. कारोबारी अच्छे कपड़े पहनकर अपने परिवार के साथ आते थे. कुछ अमीर कारोबारी घोड़ागाड़ी से भी पहुंचते थे. वहां पूजा-पाठ के बाद कारोबार शुरू होता था. लोग एक-दूसरे को दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं देते थे. मिठाइयां बांटी जाती थीं और अच्छे मुनाफे की उम्मीद के साथ नए कारोबारी साल की शुरुआत होती थी.

तब याददाश्त के सहारे होता था लाखों का हिसाब

पुराने शेयर बाजार में कारोबार करना आज के मुकाबले काफी मुश्किल था. उस समय कंप्यूटर पर हर सौदे का रिकॉर्ड रखने की सुविधा नहीं थी. कारोबारी खुद सौदों का हिसाब रखते थे और कई बार अपनी याददाश्त के सहारे ही पूरे दिन का कारोबार याद रखते थे. कारोबारी मनुभाई माणेकलाल एक दिन में करीब 250 से 300 सौदे तक कर लेते थे. खास बात यह थी कि वे इन सौदों को तुरंत लिखने के बजाय बाद में याद करके उनका हिसाब दर्ज करते थे. उनके पिता भी इसी तरह कारोबार का हिसाब रखते थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय शेयर बाजार में काम करने के लिए कितनी तेज याददाश्त और अनुभव की जरूरत होती थी.

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1995 में कंप्यूटर ने बदल दी शेयर बाजार की तस्वीर

शेयर बाजार में बड़ा बदलाव साल 1995 में आया. इसी साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BOLT (BSE Online Trading) सिस्टम शुरू किया. इसके बाद शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए कारोबारियों को पहले की तरह एक जगह इकट्ठा होकर सौदे करने की जरूरत नहीं रही. कंप्यूटर के जरिए ट्रेडिंग होने लगी. धीरे-धीरे यह सुविधा आम निवेशकों तक भी पहुंची. पहले ब्रोकर के जरिए शेयर खरीदने का काम होता था, फिर इंटरनेट और मोबाइल ने इसे और आसान बना दिया. अब निवेशक घर बैठे कुछ ही मिनटों में शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं.

मुहूर्त ट्रेडिंग में भी दिखा बदलाव

समय के साथ मुहूर्त ट्रेडिंग का तरीका भी बदलता गया. पहले जहां कारोबारी स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर पूजा और खरीद-बिक्री करते थे, वहीं अब लोग अपने घरों से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं. साल 1999 में मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र करीब 90 मिनट तक चला था. वहीं, साल 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. आज इस खास सत्र में छोटे निवेशकों से लेकर बड़े कारोबारी तक हिस्सा लेते हैं. साल 2024 के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में एनएसई के कैश मार्केट में करीब 96.9 लाख सौदे दर्ज किए गए थे.

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आज भी क्यों खास है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने-बेचने का एक घंटे का सत्र नहीं है. यह भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी एक पुरानी परंपरा है. कई निवेशक इस दिन प्रतीक के तौर पर एक या कुछ शेयर खरीदते हैं. उनका मानना है कि दिवाली के शुभ दिन निवेश की शुरुआत करने से आने वाले साल में आर्थिक तरक्की और खुशहाली मिल सकती है. हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर खरीदने से मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कंपनी और उसके प्रदर्शन की जानकारी लेना जरूरी है.

इस तरह 1957 में घोड़ागाड़ी से स्टॉक एक्सचेंज पहुंचने वाले कारोबारियों से शुरू हुआ मुहूर्त ट्रेडिंग का सफर आज मोबाइल ऐप तक पहुंच चुका है. तकनीक बदली, कारोबार का तरीका बदला, लेकिन दिवाली पर शुभ समय में निवेश करने की परंपरा आज भी कायम है.

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