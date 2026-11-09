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अंग बेचकर बनना चाहता था अमीर, मासूम की हत्या कर निकाल ली किडनी, आंखें-फेफड़े

छत्तीसगढ़ के जशपुर में जल्दी अमीर बनने की चाह में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई के 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, 27 वर्षीय वासुदेव सोशल मीडिया से प्रभावित था और बच्चों के अंग बेचकर मोटी कमाई करना चाहता था. आरोपी ने मासूम की किडनी, फेफड़े और आंखें निकाल लीं.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: X@Jashpur Police)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: X@Jashpur Police)

छत्तीसगढ़ के एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई के चार साल के बेटे की हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक उसने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बच्चे के अंग (किडनी, फेफड़े और आंखें) निकाल लिए, ताकि उन्हें ऑनलाइन बेचा जा सके. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान वासुदेव उर्फ ​​तंगनु के रूप में हुई है. उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया. बच्चे का शव जशपुर जिले के लोधेनापथ महुआ गांव के एक खेत में बने गड्ढे में बोरी के अंदर भरा हुआ मिला था.

जल्दी अमीर बनने के लिए आरोपी ने किया ऐसा कृत्य
जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लाल उमेद सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता रामजीत राम (36) ने शनिवार को सन्ना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जितेंद्र राम 5 नवंबर से लापता है. रामजीत, जो काम के सिलसिले में करीब एक साल पहले अपने परिवार के साथ सन्ना गांव आ गए थे, आमाचुआ नदी बांध के पास एक झोपड़ी में रहते थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो शिकायतकर्ता का चचेरा भाई (ममेरा भाई) है, अक्सर उनके घर आता-जाता था.

एसएसपी ने बताया कि शनिवार को परिवार के सदस्यों के साथ बच्चे की तलाश करते समय, पिता को अपने बेटे का शव मिला. शव एक बोरी में भरा हुआ था, जिसे कंबल और रजाई में लपेटा गया था और मक्के के खेत के पास पानी से भरे एक गड्ढे में आंशिक रूप से दबा दिया गया था.

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पुलिस ने जांच के बाद पास के ही चलनी गोर्रापथ गांव के रहने वाले वासुदेव (27) को हिरासत में ले लिया. अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली कमाई से खुश नहीं था और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था.

एसएसपी ने क्या कहा?
एसएसपी ने आरोपी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि वह जल्दी पैसे कमाने के तरीके खोजने के लिए अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था. इसी दौरान उसे छोटे बच्चों के अंग निकालकर बेचने का विचार आया. पुलिस के अनुसार 5 नवंबर को आरोपी बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वह उसे कई जगहों पर घुमाता रहा, फिर उसने शराब और चिकन खरीदा और कथित तौर पर बच्चे को भी शराब पिला दी.

जब बच्चा नशे में धुत होकर सो गया, तो आरोपी ने कथित तौर पर चाकू से उसका गला रेत दिया. सिंह ने बताया कि उसने बच्चे के शरीर को काटकर उसकी किडनी, फेफड़े और आंखें निकाल लीं और उन्हें एक प्लास्टिक की बाल्टी में रख दिया. इसके बाद आरोपी ने शव को एक कंबल और रजाई में लपेटा, एक बोरे में भरा और खेत में पानी से भरे एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया.

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आरोपी के खुलासे के आधार पर पुलिस ने इलाके के एक गड्ढे से अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, शरीर के अंगों वाली प्लास्टिक की बाल्टी और अन्य संबंधित चीजें बरामद कीं. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है.

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