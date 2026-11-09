बार-बार पोछा लगाने से हैं परेशान? घर बनवाते समय चुन लें ये खास रंग की टाइल्स, नहीं दिखेगी धूल; हमेशा लगेंगी साफ-सुथरी

Best Floor Tiles Color: घर में कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फर्श पर धूल-मिट्टी, पैरों के निशान और छोटे-मोटे दाग नजर आने लगते हैं. खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हों या बाहर से ज्यादा धूल-मिट्टी आती हो, तो फर्श को बार-बार साफ करना पड़ता है. कई बार पोछा लगाने और खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद भी टाइल्स पर धूल और गंदगी साफ दिखाई देती है, जिससे पूरा घर गंदा लगने लगता है.

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ऐसे में अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या पुराने घर की टाइल्स बदलवाने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ उनके डिजाइन और चमक पर ध्यान न दें. टाइल्स खरीदते समय उनके कलर्स और फिनिश को भी समझदारी से चुनें. दरअसल, कुछ रंगों और डिजाइन वाली टाइल्स पर धूल, मिट्टी और पैरों के हल्के निशान जल्दी नजर नहीं आते. वहीं, बहुत ज्यादा चमकदार या एकदम डार्क कलर की टाइल्स पर छोटी-सी गंदगी भी साफ दिखाई दे सकती है. सही रंग और फिनिश वाली टाइल्स चुनने से फर्श लंबे समय तक साफ-सुथरा दिखता है और आपको बार-बार पोछा लगाने की जरूरत भी कम पड़ती है. आइए जानते हैं कि घर के लिए कौन-से रंग की टाइल्स चुनना बेहतर रहेगा, ताकि सफाई की परेशानी कम हो और फर्श हमेशा अच्छा दिखे.



1. ग्रे रंग की टाइल्स चुनें: अगर आप ऐसी टाइल्स चाहते हैं, जिन पर रोजाना की धूल आसानी से नजर न आए, तो मीडियम ग्रे रंग अच्छा विकल्प हो सकता है. सफेद या बहुत गहरे रंग के मुकाबले इस पर धूल और पैरों के हल्के निशान कम दिखाई देते हैं. साथ ही, ग्रे रंग घर को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है. आप इसे लिविंग रूम, बेडरूम या हॉल में लगवा सकते हैं. इसके साथ सफेद दीवारें और लकड़ी के रंग का फर्नीचर काफी खूबसूरत लगता है.



2. बेज और हल्के भूरे रंग की टाइल्स: बेज और हल्का भूरा रंग उन लोगों के लिए अच्छा है, जो घर को साफ-सुथरा और खुला हुआ लुक देना चाहते हैं. इन रंगों पर धूल और मिट्टी जल्दी अलग से नजर नहीं आती, क्योंकि इनका शेड नॉर्मल धूल-मिट्टी से काफी मिलता-जुलता होता है. खासकर ऐसे घरों में ये टाइल्स काफी काम आती हैं, जहां दरवाजे और खिड़कियों से धूल अंदर आती रहती है. इनका इस्तेमाल ड्राइंग रूम, बेडरूम और दूसरे हिस्सों में किया जा सकता है.



3. डिजाइन और पैटर्न वाली टाइल्स लगवाएं: अगर आपको एक ही कलर की नॉर्मल टाइल्स पसंद नहीं हैं, तो पैटर्न वाली टाइल्स भी चुन सकते हैं. खासकर ऐसी टाइल्स जिनमें हल्के और गहरे रंगों का कॉम्बिनेशन हो या जिन पर मार्बल जैसी डिजाइन बनी हो. इन पर धूल, छोटे दाग और पैरों के निशान जल्दी नजर नहीं आते. इसके अलावा, ऐसी टाइल्स फर्श को एक अलग और आकर्षक लुक भी देती हैं. आप हल्की दानेदार डिजाइन वाली टाइल्स भी चुन सकते हैं.

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4. सिर्फ कलर नहीं, टाइल्स की फिनिश भी देखें: टाइल्स खरीदते समय सिर्फ उनके रंग पर ध्यान देना काफी नहीं है. उनकी फिनिश भी बहुत मायने रखती है. बहुत ज्यादा चमकदार यानी ग्लॉसी टाइल्स पर धूल, पानी के निशान और पैरों के निशान जल्दी दिखाई दे सकते हैं. इसके बजाय मैट फिनिश वाली टाइल्स चुनना अच्छा हो सकता है. इन पर रोजमर्रा के छोटे-मोटे निशान कम नजर आते हैं. साथ ही, फर्श के लिए ऐसी टाइल्स लें जिन पर फिसलने का खतरा कम हो और जिन्हें साफ करना भी आसान हो.



इन बातों का भी रखें ध्यान

ध्यान रखें कि कोई भी टाइल्स धूल और गंदगी को पूरी तरह छिपा नहीं सकती. सही कलर और फिनिश चुनने से बस गंदगी कम दिखाई देती है. इसलिए टाइल्स खरीदते समय घर में आने वाली नेचुरल लाइट, कमरे के शेप और इस्तेमाल को भी ध्यान में रखें. बहुत हल्के या बहुत गहरे कलर्स के बजाय बीच के शेड्स चुनना समझदारी हो सकती है. इससे घर का फर्श खूबसूरत भी दिखेगा और हर थोड़ी देर में सफाई करने की जरूरत भी कम महसूस होगी.

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