जानलेवा पीएम 2.5: जहरीली हवा से घिरा भारत, अर्थव्यवस्था को ₹20 लाख करोड़ की चपत

वायु प्रदूषण से भारत को हर साल लगभग ₹19–20 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है. यह कई केंद्रीय मंत्रालयों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. इससे भारत की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचता है. वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 की भूमिका बेहद घातक और प्रमुख है, क्योंकि ये 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले इतने सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के जरिए सीधे फेफड़ों की गहराई और रक्त प्रवाह तक पहुंच जाते हैं.

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हवा जीवन का आधार है. मनुष्य भोजन और पानी के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन सांसों के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है. विडंबना यह है कि आज जिस हवा से जीवन मिलता है, वही हवा करोड़ों लोगों के लिए बीमारियों और असमय मृत्यु का कारण बन रही है. भारत में वायु प्रदूषण अब केवल महानगरों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि गांवों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों तक फैल चुका है. इस प्रदूषण का सबसे खतरनाक घटक सूक्ष्म कणीय पदार्थ पीएम 2.5 है, जो आकार में इतना छोटा होता है कि सामान्य मानवीय दृष्टि से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन शरीर के भीतर पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है.

'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने भारत में पीएम 2.5 प्रदूषण की भयावहता को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सामने रखा. अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2009 से 2019 के दौरान भारत की पूरी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही थी, जहां वार्षिक पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के निर्धारित सुरक्षित स्तर से अधिक था। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि डब्ल्यूएचओ के वार्षिक दिशानिर्देश स्तर से अधिक पीएम 2.5 के दीर्घकालिक संपर्क के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख मौतें हुईं. यह आंकड़ा वायु प्रदूषण को देश के सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में शामिल करता है.

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पीएम 2.5 क्या है और क्यों है इतना खतरनाक?

पीएम का पूरा नाम पार्टिकुलेट मैटर अर्थात कणीय पदार्थ है. यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, राख, कालिख, धातुओं और विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है. पीएम 2.5 उन कणों को कहा जाता है जिनका वायुगतिकीय व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. एक माइक्रोमीटर मीटर का दस लाखवां हिस्सा होता है. तुलना के लिए मानव बाल का व्यास सामान्यतः लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है. इस प्रकार पीएम 2.5 का एक कण बाल की मोटाई से लगभग 20 से 30 गुना छोटा हो सकता है.

इन कणों का सबसे बड़ा खतरा इनका सूक्ष्म आकार है. बड़े धूल कण नाक और गले में काफी हद तक रुक जाते हैं, लेकिन पीएम 2.5 श्वसन तंत्र की गहराई तक पहुंचकर फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में जमा हो सकता है. इसके कुछ घटक रक्त परिसंचरण तंत्र तक भी पहुंच सकते हैं. इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है.

वैज्ञानिक अध्ययनों में पीएम 2.5 के संपर्क का संबंध अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), फेफड़ों के कैंसर, हृदयाघात, स्ट्रोक और समय से पहले मृत्यु के बढ़े हुए जोखिम से स्थापित हुआ है. बच्चों में फेफड़ों का विकास प्रभावित हो सकता है, जबकि बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है.

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भारत की हवा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2021 में अपने वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को संशोधित किया था. इसके अनुसार पीएम 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 24 घंटे का दिशानिर्देश स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया है. ये स्वास्थ्य आधारित वैज्ञानिक दिशानिर्देश हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय मानक नहीं.

इसके मुकाबले भारत के वर्ष 2009 में अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) में पीएम 2.5 की वार्षिक सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 24 घंटे की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. यानी भारत का वार्षिक मानक डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश से आठ गुना अधिक है.

यह अंतर केवल आंकड़ों का अंतर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा के स्तर का भी अंतर है. 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' के अध्ययन के अनुसार, भारत में अध्ययन अवधि के दौरान पूरी आबादी डब्ल्यूएचओ की वार्षिक पीएम 2.5 सीमा से अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रह रही थी. वहीं लगभग 81.9 प्रतिशत आबादी भारतीय राष्ट्रीय मानक से भी अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में निवास कर रही थी.

इसका अर्थ है कि समस्या केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कानपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. उत्तर भारत का गंगा का मैदानी क्षेत्र, औद्योगिक पट्टियां, खनन क्षेत्र और तेजी से बढ़ते शहरी केंद्र भी इसकी चपेट में हैं. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भारत में हैं जहां पीएम 2.5 की सालाना सघनता सबसे ज़्यादा है.

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मौसम भी बढ़ाता है प्रदूषण का संकट

सर्दियों के दौरान उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता अक्सर बेहद खराब हो जाती है. इसके पीछे केवल प्रदूषण के स्रोतों से निकलने वाले धुएं और धूल की मात्रा बढ़ना ही कारण नहीं है, बल्कि मौसम की कुछ विशेष परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं. सर्दियों में कई बार जमीन के पास की हवा ठंडी होती है, जबकि उसके ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म रहती है. इस स्थिति को तापमान प्रतिलोमन (टेम्पेरेचर इनवर्जन ) कहते हैं. इसके कारण जमीन के पास की ठंडी हवा ऊपर नहीं उठ पाती और प्रदूषक वातावरण में ही फँसे रह जाते हैं. इसके अलावा, जब हवा की रफ्तार कम होती है, तो धुआं, धूल और अन्य प्रदूषण दूर तक नहीं फैल पाते और जमीन के आसपास जमा होने लगते हैं. दिल्ली-एनसीआर और गंगा के मैदानी इलाकों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर हो जाती है. वायु प्रदूषण को बढ़ाने में हवा की दिशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उदाहरण के लिए, जब हवा पराली जलाने वाले क्षेत्रों से दिल्ली की ओर चलती है, तो वह अपने साथ खेतों में जलाई गई पराली का धुआं भी लेकर आती है. दूसरी ओर, मानसून के दौरान बारिश और वायुमंडलीय हलचल के कारण हवा में मौजूद कुछ प्रदूषण कम हो जाते हैं. हालांकि, इससे प्रदूषण के मूल स्रोत समाप्त नहीं होते, बल्कि केवल कुछ समय के लिए प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है.

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एक शोध के अनुसार, दिल्ली के वायु प्रदूषण में अलग-अलग स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है. इसमें खेती से निकलने वाली अमोनिया से जुड़े प्रदूषण की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत, वाहनों और अन्य यातायात साधनों से होने वाले प्रदूषण की 23 प्रतिशत, कचरा और लकड़ी जैसी चीजें जलाने से होने वाले प्रदूषण की 20 प्रतिशत तथा धूल की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत बताई गई है.

इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या केवल पराली जलाने या वाहनों से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है. इसके पीछे कई स्रोत और मौसम संबंधी परिस्थितियाँ एक साथ जिम्मेदार हैं. इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सभी प्रदूषण स्रोतों पर एक साथ नियंत्रण करना आवश्यक है.

स्वास्थ्य पर पड़ता व्यापक प्रभाव

पीएम 2.5 का प्रभाव केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है. यह शरीर की कई प्रणालियों को प्रभावित करता है. लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हृदय और रक्त वाहिकाओं में सूजन तथा रक्तचाप संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. हृदयाघात और स्ट्रोक की आशंका भी बढ़ती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषित हवा विशेष चिंता का विषय है. शोधों में वायु प्रदूषण के संपर्क और समय से पहले जन्म तथा कम जन्म-वजन जैसी समस्याओं के बीच संबंध पाए गए हैं. बच्चों में सांस संबंधी संक्रमण और फेफड़ों की क्षमता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

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इस संकट का सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी है. गरीब परिवार अक्सर व्यस्त सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों या प्रदूषित बस्तियों के आसपास रहते हैं. उनके पास एयर प्यूरीफायर, बेहतर आवास और समय पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी सीमित होती है. इस तरह वायु प्रदूषण पर्यावरणीय असमानता को भी बढ़ाता है.

मानकों की समीक्षा पांच साल बाद भी अधूरी

भारत में वायु प्रदूषण से निपटने की एक बड़ी चुनौती नियामक मानकों को वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुरूप अद्यतन करना है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम को जिम्मेदारी दी गई. इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल थे.

अक्टूबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सीपीसीबी के आरटीआई जवाब में बताया गया कि आईआईटी कानपुर की संशोधित तकनीकी रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 को जमा की गई थी, लेकिन वह अब भी संबंधित संचालन समिति के विचाराधीन है. समिति का गठन मई 2020 में किया गया था. इस प्रकार समीक्षा प्रक्रिया पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सकी है.

यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक प्रमाण लगातार मजबूत हुए हैं. नए मानकों में केवल मौजूदा प्रदूषकों की सीमाओं की समीक्षा ही नहीं, बल्कि अल्ट्राफाइन पार्टिकल जैसे अतिरिक्त प्रदूषकों और आधुनिक मापन तकनीकों पर भी विचार आवश्यक है.

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भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के माध्यम से प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारना, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और निगरानी व्यवस्था मजबूत करना है. लेकिन जब तक मानक वैज्ञानिक रूप से अद्यतन नहीं होंगे और उनके अनुपालन की प्रभावी व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक इन प्रयासों का पूरा लाभ मिलना कठिन रहेगा.

समाधान : स्वच्छ हवा के लिए समन्वित प्रयास

वायु प्रदूषण जैसी व्यापक समस्या का समाधान किसी एक विभाग या सरकार के प्रयास से संभव नहीं है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिकों के बीच समन्वय जरूरी है.

सबसे पहले राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा शीघ्र पूरी करके उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए. इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ के मानकों तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि उद्योगों और शहरी व्यवस्थाओं को व्यावहारिक समयसीमा मिल सके.

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार तथा औद्योगिक उत्सर्जन की नियमित निगरानी आवश्यक है. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनों, आर्थिक सहायता और फसल अवशेष के वैकल्पिक उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी.

निर्माण स्थलों को ढकना, सड़कों की वैज्ञानिक सफाई, कचरा जलाने पर प्रभावी रोक और शहरी हरित क्षेत्रों का विस्तार भी महत्वपूर्ण कदम हैं. साथ ही देशभर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और उनके आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है.

स्वच्छ हवा जीवन का अधिकार

पीएम 2.5 प्रदूषण का संकट हमें यह समझाता है कि पर्यावरण की समस्या वास्तव में मानव स्वास्थ्य और जीवन की समस्या है. जिस हवा को हम बिना किसी कीमत के ग्रहण करते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब होने पर समाज को स्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक विकास के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है.

'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' का अध्ययन और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों की लंबित समीक्षा, दोनों भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, प्रदूषण के स्रोत पहचाने जा चुके हैं और समाधान की तकनीकें भी मौजूद हैं. आवश्यकता है उन्हें समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने की.

विकास का अर्थ केवल बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और औद्योगिक उत्पादन नहीं हो सकता. विकास का वास्तविक पैमाना यह भी होना चाहिए कि नागरिक कितनी स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं. यदि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देना है, तो पीएम 2.5 के विरुद्ध संघर्ष को पर्यावरणीय अभियान भर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना होगा. आखिर स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य शर्त है

लेखक विज्ञान-पर्यावरण विषय के विशेषज्ञ हैं. ये उनके निजी विचार हैं.



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