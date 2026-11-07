IND vs NZ: कप्तान शुभमन गिल ने टपकाया बेहद आसान सा कैच, फिर जो हुआ, उसे देख केएल राहुल भी रह गए दंग!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल से मैदान पर एक बेहद चौंकाने वाली गलती हो गई. मैच के दौरान भारतीय कप्तान ने एक ऐसा आसान सा कैच टपका दिया, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है.

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यह वाकया न्यूजीलैंड की पारी के 17वें ओवर में हुआ. कीवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल अच्छी लय में खेल रहे थे. अंशुल कंबोज की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर मिचेल ने ऑन साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में कवर की तरफ चली गई. शॉट खेलने के बाद मिचेल को खुद लगा कि वह आउट हो चुके हैं और वह पवेलियन की ओर लौटने भी लगे थे.

क्रीज पर मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास इस कैच को पकड़ने के लिए पर्याप्त समय था. गिल ने दोनों हाथों से गेंद को लपकने की कोशिश भी की, लेकिन वह आसान सा कैच टपका बैठे. कप्तान के इस तरह कैच छोड़ने पर विकेटकीपर केएल राहुल और बाकी खिलाड़ी पूरी तरह सन्न रह गए. केएल राहुल का चेहरा देखने लायक था, जो विकेट के पीछे खड़े यह सब देखकर हैरान रह गए.

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वेलिंगटन की इस पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार शुरुआत की है. पारी के 20वें ओवर में युवा गेंदबाज गुरनूर बराडर ने कहर बरपाते हुए दो बड़े झटके दिए. उन्होंने पहले टॉम लाथम (7 रन) को नमन धीर के हाथों कैच कराया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक ग्लेन फिलिप्स को खाता खोले बिना अंशुल कंबोज के हाथों पवेलियन भेज दिया.

20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर महज 53 रन था. हालांकि, इसके बाद डेरिल मिचेल और मिचेल सेंटनर ने पारी को संभालने की कोशिश की. मिचेल सेंटनर ने 38 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए.

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