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Winter Travel Destinations: सर्दियों की छुट्टियों में बनाएं हिमाचल घूमने का प्लान, इन 3 जगहों की खूबसूरती जीत लेगी दिल

Winter Travel Destinations in Himachal: सर्दियों का मौसम आते ही पहाड़ों पर घूमने का मन करने लगता है. बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के ऊंचे पेड़, खूबसूरत वादियां और ठंडी हवाएं पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. अगर आप भी इस सर्दी में किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

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सर्दियों में दोस्तों और परिवार के साथ बनाएं हिमाचल का प्लान (Photo- ITG)
सर्दियों में दोस्तों और परिवार के साथ बनाएं हिमाचल का प्लान (Photo- ITG)

Winter Travel Destinations in Himachal: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के शौकीन लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी, देवदार के घने जंगल और खूबसूरत वादियां देखने का अलग ही मजा है. ऐसे में ज्यादातर लोग छुट्टियों में पहाड़ों की सैर करने का प्लान बनाते हैं. अगर आप भी इस सर्दी में किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर जाने की सोच रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, शांत वादियां, पुराने मंदिर और खूबसूरत बाजार देखने को मिलेंगे.

हिमाचल में शिमला और मनाली जैसी मशहूर जगहों से लेकर धर्मशाला तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है. यहां आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ घूमने के अलावा प्रकृति के बीच सुकून के पल भी बिता सकते हैं. आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की ऐसी 3 खूबसूरत जगहों के बारे में, जिन्हें आप अपनी अगली ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

शिमला (Shimla)
शिमला को पहाड़ों की रानी यानी 'क्वीन ऑफ हिल्स' कहा जाता है. हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पुराने मंदिरों और ब्रिटिश दौर की इमारतों के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां का मौसम और भी सुहावना हो जाता है. बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखने के साथ आप यहां कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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शिमला में मॉल रोड घूमने के लिए अच्छी जगह है. यहां आपको कई दुकानें, कैफे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे. इसके अलावा रिज पर भी घूम सकते हैं, जहां से पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है तो यहां हेरिटेज वॉक का आनंद ले सकते हैं. वहीं, शिमला-कालका टॉय ट्रेन की सवारी भी आपके सफर को यादगार बना सकती है. यह रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है.

मनाली (Manali)
हिमाचल प्रदेश में घूमने की बात हो और मनाली का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. हिमालय की गोद में बसा मनाली अपनी बर्फीली चोटियों, हरे-भरे जंगलों, नदियों और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है. यहां का प्राकृतिक नजारा पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है. सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग मनाली पहुंचते हैं.

मनाली में घूमने के लिए हिडिंबा देवी मंदिर एक खास जगह है. यह मंदिर महाभारत के पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है. मंदिर की लकड़ी से बनी खूबसूरत वास्तुकला पर्यटकों को आकर्षित करती है. इसके अलावा यहां के घने जंगल, पहाड़ और बहती नदियां आपको सुकून भरा अनुभव दे सकती हैं.

धर्मशाला (Dharamshala)
हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जगहों में धर्मशाला का नाम भी शामिल है. यह जगह दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार के मुख्यालय के लिए जानी जाती है. धर्मशाला दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसका निचला हिस्सा मुख्य बस स्टैंड और बाजार के लिए जाना जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा मैक्लोडगंज कहलाता है. मैक्लोडगंज धर्मशाला से करीब 9 किलोमीटर दूर है और विदेशी पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है.

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धर्मशाला में घूमने के लिए कोतवाली बाजार और कांगड़ा आर्ट म्यूजियम जा सकते हैं. कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में कांगड़ा शैली की खूबसूरत लघु चित्रकला का शानदार संग्रह देखने को मिलता है. यहां लघु चित्रकला सिखाने वाला एक स्कूल भी है. अगर आप पहाड़ों के साथ कला, संस्कृति और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो धर्मशाला घूमने जा सकते हैं.

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