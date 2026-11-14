आज बाल द‍िवस है. ये कब कैसे और क्यों शुरू हुआ, ये तो सब जानते ही हैं. नहीं जानते तो क‍हीं भी सर्च करके जान सकते हैं. लेकिन असल बात 'बाल' यानी बच्चों की है. इसल‍िए आज के द‍िन बात बदलते समय में बच्चों की पूरी दुन‍िया की होनी चाहिए. वो बच्चे जो हमसे एकदम अलग नजर आते हैं. उनका शब्दकोष हो या ज्ञानकोष... सब हमसे र‍िच लगता है. उनकी पूरी दुन‍िया क‍िसी डिजिटल संसार के स्वप्नलोक में रची बसी-सी बेहद खूबसूरत है.

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पर, हम ठहरे हम... हम वो लोग हैं जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं. हम वो लोग हैं जो कंडीशंड हैं कि लोगों को बातों से, पहनावे से और रवैसे से जज करेंगे. इतने में बात खतम नहीं होती, हम पहले जज करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं... अपने अखंड संघर्ष से उनकी बराबरी करने लगते हैं. जैसे हम कहेंगे कि भई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था. हम तो ऐसे थे, कि बिना पंखा-एसी के रहना आम बात थी. लाइट जाती थी तो लैंप लालटेन जलाकर पढ़ लेते थे. हम सादा खाना खाकर गुजारा कर ल‍िया कर लेते थे. ऐसे तमाम बखान से शुरू होकर बात अपने संघर्षों के चरम पर ले जाते हैं.

इन सब बातों से ऊबकर जब बच्चे जवाब देते हैं कि हमारे समय में इलेक्ट्र‍िस‍िटी सप्लाई ठीक है तो हम क्या करें, क्या लाइट बंद करके लैंप से पढ़ने लग जाएं. बस इतना सुनकर ही हम तुनक जाते हैं कि यार इस पीढ़ी के बच्चों से तो कुछ कहना बेकार है. हर बात का जवाब तैयार करके रखा है. ये हमसे हरेक चीज में बहुत आगे हैं.

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असल में, ये आगे होने यानी थोड़ा कम तहजीब वाला होने का जुमला हर पीढ़ी से चला आ रहा है. हमारे पेरेंट्स बचपन में अपने माता-प‍िता से आगे नजर आते थे. फिर हमारी पीढ़ी आई तो हमें भी यही ताने म‍िले कि तुम लोग जैसे हो, हम वैसे नहीं थे. हमारे पेरेंट्स के संघर्ष कहीं-कहीं हमसे ज्यादा थे तो कहीं-कहीं हमसे कम. मसलन उन्हें आसानी से नौकर‍ियां और रोजगार के साधन मिले , लेकिन संसाधनों की कमी उनके पास ज्यादा थी.

अब आज हमारे बच्चे संसाधनों में हमसे आगे हैं. लेकिन एक चीज जो आज के बच्चों को अलग ही एक्सपीर‍ियंस दे रही है, वो है टेक्नोलॉजी का मायाजाल... इस मायाजाल में बच्चों को उलझाने वाले भी हम ही हैं. हम यानी फ‍िर से कहना हो कि आज की पीढ़ी के पेरेंट्स... क्योंकि अब बच्चों से कहीं ज्यादा बदले बदले हम पेरेंट्स हैं. लंबे वर्क‍िंग ऑवर्स में काम करके घर आने वाले शहरी पेरेंट्स हों या गांवों के मध्यमवर्गीय माता-प‍िता... हरेक की दुन‍िया पर‍िवार से कहीं बड़ी हो चुकी है. हमारी बातें, क‍िस्सों, अनुभवों और रोजमर्रा के रूटीन में डिज‍िटल दुनिया का दखल बढ़ता जा रहा है.

एक समय था जब छोटे छोटे बच्चे माता-प‍िता के घर लौटने पर उनसे उनका समय मांगते थे. अब बहुत से पर‍िवारों में बच्चे पहले मोबाइल मांगते हैं. जहां बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं है, वहां पेरेंट्स मोबाइल में खोए नजर आते हैं. हर पेरेंट्स को कहीं न कहीं इस बात का ग‍िल्ट भी होता है कि जो समय वो बच्चों को दे सकते थे, वो उन्होंने मोबाइल को दे द‍िया. वो भीतर से खुद से वादा करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा. आगे से वो मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखेंगे.

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कई माता-प‍िता को मैंने ये भी कहते सुना है कि उन्हें लगता है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं. अगर वो मोबाइल फोन या टैब पर डिज‍िटल वर्ल्ड से नहीं जुड़ेंगे तो वो प‍िछड़ जाएंगे. उन्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए.

लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इस सच को अपना पाते हैं कि ये मोबाइल असल में उनकी या बच्चों की जरूरत और आदत से बढ़कर उनका नशा और कमजोरी बन चुका है. पेरेंट्स चाहकर खुद भी मोबाइल फोन से दूरी नहीं बना पा रहे हैं. यहां रील्स के अलावा नई नई सूचनाओं और मनोरंजन का ऐसा मकड़जाल है कि वो किसी का भी समय दीमक की तरह चाट जाए. दिमाग में इनफॉर्मेशन का घड़ा इतना खचाखच भर चुका है कि न चाहते हुए भी वो ओवरफ्लो होता रहता है.

अब फिर से खुद को मोबाइल को या बच्चों की आदतों को कोसने के बजाय आज बाल द‍िवस के द‍िन कुछ तय करना चाहिए. माता-प‍िता को साथ में बैठकर ये सोचना और व‍िचार करना चाहिए कि वो कोई खास द‍िन अलग से नहीं आएगा जब आप बच्चों के ल‍िए कोई निर्णय लेंगे.

अपने बच्चों से भावनाओं के स्तर पर जुड़ने के ल‍िए उनसे ड‍िज‍िटल दुन‍िया से इतर रियल वर्ल्ड की ही बातें करेंगे. बच्चों से भी उनकी भावनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके न‍िजी अनुभव सुनेंगे. यही वो समय है जब हमें पेरेंट‍िंग को डिटॉक्स मोड में ले जाना होगा. रील में उंगल‍ियां ऊपर फेरने के बजाय, अपने बच्चे के स‍िर पर हाथ फेरेंगे.

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बाल दिवस से बेहतर कोई समय नहीं आएगा जब आप तय करेंगे कि आपके घर वाई फाई का स्व‍िच क‍ितनी देर बंद रहेगा. एक कमरा मोबाइल फ्री होगा जहां आपलोग बिना क‍िसी ड‍िज‍िटल ड‍िवाइस के एक साथ बैठेंगे.

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