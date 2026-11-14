खरना पूजा में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, छठी मैया हो सकती हैं नाराज! जानें क्या करें और क्या नहीं

Kharna Puja Do's and Don'ts: छठ पूजा के चार दिनों में खरना का दिन बेहद खास माना जाता है. यह पर्व का दूसरा दिन होता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन व्रती सुबह से ही बिना कुछ खाए-पिए उपवास रखते हैं. शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा की जाती है. इस दौरान गुड़ की खीर, रोटी और फलों का प्रसाद तैयार किया जाता है. पूजा संपन्न होने के बाद व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसी के साथ छठ का सबसे कठिन चरण शुरू होता है. इसमें करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि खरना पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन करने से छठी मैया की कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.

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खरना की पूजा में क्या करें?

घर और पूजा की जगह साफ रखें

खरना के दिन सुबह उठकर घर की अच्छी तरह सफाई करें. जिस जगह प्रसाद बनाना है और पूजा करनी है, वहां साफ-सफाई का खास ध्यान रखें. छठ पूजा में शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है.

स्नान के बाद ही करें पूजा

खरना के दिन व्रती को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए. इसके बाद पूरे दिन नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखना चाहिए. शाम को दोबारा स्नान करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए.

मिट्टी के चूल्हे पर बनाएं प्रसाद

खरना के दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाने की परंपरा है. कई जगहों पर इसे मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है. प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें.

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शाम के समय करें सूर्य और छठी मैया की आराधना

दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद दीपक जलाकर भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा में खीर, रोटी और मौसमी फलों का भोग लगाएं. पूजा पूरी होने के बाद व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करें. इसके बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों में बांटें.

मन को शांत रखें

खरना की पूजा के दौरान मन में अच्छे विचार रखें. भगवान का ध्यान करें और किसी से बेवजह बहस या झगड़ा न करें. इस दिन शांति और श्रद्धा के साथ पूजा करना अच्छा माना जाता है.

खरना की पूजा में क्या न करें?

प्रसाद बनाते समय गंदगी न रखें

खरना का प्रसाद बनाते समय आसपास सफाई का ध्यान रखें. गंदे बर्तनों या अशुद्ध जगह पर प्रसाद बनाने से बचें. जिस जगह खाना बनाया जा रहा है, उसे साफ रखें.

प्रसाद को चखने से बचें

खरना का प्रसाद छठी मैया को भोग लगाने के लिए तैयार किया जाता है. इसलिए परंपरा के अनुसार, प्रसाद तैयार करते समय उसे चखना नहीं चाहिए. भोग लगाने के बाद ही इसे ग्रहण करना चाहिए.

व्रत के नियमों में लापरवाही न करें

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खरना के दिन व्रती सुबह से शाम तक निर्जला उपवास रखते हैं. ऐसे में व्रत के नियमों का ध्यान रखना चाहिए. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर जबरदस्ती निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए.

पूजा के दौरान गुस्सा और विवाद न करें

छठ पूजा में मन की शुद्धता को भी जरूरी माना जाता है. इसलिए खरना के दिन किसी से झगड़ा करने, अपशब्द बोलने और गुस्सा करने से बचना चाहिए.

प्रसाद का अनादर न करें

खरना का प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है. इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए. मान्यता है कि प्रसाद को फेंकना या उसका अनादर करना शुभ नहीं होता. मान्यता है कि ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती हैं. इसलिए इसे परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों में आदरपूर्वक बांटना चाहिए.

खरना के बाद शुरू होता है 36 घंटे का व्रत

खरना की पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं. इस दौरान वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करते. तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है.



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