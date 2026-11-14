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जौन एलिया की 5 किताबें, जो Gen Z का हाल बयां करती हैं

सोशल मीडिया पर जौन एलिया के शेर पसंद करने वाले पाठकों के लिए शायद, यानी, गुमान, लेकिन और गोया जैसी पांच किताबें चुनी गई हैं. ये संग्रह मोहब्बत, अकेलेपन, टूटते रिश्तों, सामाजिक पाखंड और इंसान के भीतर के द्वंद्व के जरिए आज की जेन जी को खुद से जुड़ने का मौका देते हैं.

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जौन एलिया की शायरी का दीवाना है Gen Z
जौन एलिया की शायरी का दीवाना है Gen Z

सोशल मीडिया की रील्स में जौन एलिया के शेरों का जादू आपने खूब देखा होगा. लेकिन जौन को सही मायनों में समझने के लिए उनकी किताबों के पन्नों से गुजरना जरूरी है. बेचैनी, बहुत ज्यादा सोचने की आदत और रिश्तों की उलझनों से जूझ रही आज के Gen Z को उनकी शायरी में अपना अक्स दिखाई देता है.

जौन बिना किसी लाग-लपेट के वे सच कहते हैं, जिन्हें हम अक्सर खुद से भी छिपाते हैं. उनकी किताबें मोहब्बत, अकेलेपन, टूटते रिश्तों, समाज के पाखंड और इंसान के भीतर चलने वाले द्वंद्व की बात करती हैं. अगर आप जौन की दुनिया में उतरना चाहते हैं, तो उनकी ये 5 किताबें आपकी पढ़ने की सूची में जरूर होनी चाहिए.

1. शायद: यह जौन एलिया का पहला काव्य संग्रह है, जो 1990 में छपा था. इसकी सबसे खास बात इसकी लंबी और बेबाक भूमिका है. इसे पढ़कर जौन के विद्रोही स्वभाव और उनके दर्शन को समझा जा सकता है. यह किताब मोहब्बत के पारंपरिक ढर्रे को तोड़ती है और अकेलेपन को एक नए नजरिए से दिखाती है.

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"बहुत नजदीक आती जा रही हो
बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या".

2. यानी: जौन के निधन के बाद 2003 में प्रकाशित यह किताब उनके दार्शनिक और अस्तित्ववादी विचारों का निचोड़ है. इसमें जीवन की निरर्थकता, समय की रफ्तार और इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व को सरल मगर गहरी भाषा में उकेरा गया है. बहुत ज्यादा सोचने वाली पीढ़ी के लिए यह किताब किसी आईने से कम नहीं है.

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"कौन इस घर की देख-भाल करे
रोज इक चीज टूट जाती है".

क्लिक करें: हिन्दी में 5 किताबें जो Gen Z को ज़रूर पढ़नी चाहिए

3. गुमान: साल 2004 में आई यह किताब उन लोगों के लिए है, जो मोहब्बत में सिर्फ रूमानियत नहीं, बल्कि उसकी कड़वी सच्चाई और कसक को भी महसूस करना चाहते हैं. इसमें जौन की वह शायरी है, जो दिल टूटने के बाद की खामोशी और खुद से होने वाली शिकायतों को बयां करती है.

"इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं
वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैं ने".

4. लेकिन: 2006 में प्रकाशित इस किताब में जौन एलिया का एक अलग रूप देखने को मिलता है. यहां वे समाज के बनाए नियमों, पाखंड और बनावटी रिश्तों पर सीधा प्रहार करते हैं. यह किताब उन युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए, जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं और व्यवस्था से सवाल पूछते हैं.

"क्या सितम है कि अब तिरी सूरत
गौर करने पे याद आती है".

5. गोया: 2008 में आई यह किताब जौन की शायरी के सबसे परिपक्व और संवेदनशील दौर को दिखाती है. इसमें रिश्तों की नाजुक डोर, यादों का बोझ और जिंदगी के प्रति एक अजीब सी बेपरवाही नजर आती है. यह संग्रह सुकून भी देता है और भीतर तक झकझोर भी देता है.

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"अब तो हर बात याद रहती है
गालिबन मैं किसी को भूल गया".

जौन एलिया की ये पांचों किताबें सिर्फ शायरी के संग्रह नहीं हैं, बल्कि इंसान के भीतर छिपे उस सच की पड़ताल भी करती हैं, जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं. देवनागरी लिपि में आसानी से उपलब्ध ये किताबें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ठहरने और खुद से बात करने का मौका देती हैं. अगर आपने अब तक जौन को सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ा है, तो इन किताबों के जरिए उनकी असली रूह से मिला जा सकता है.

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