यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में लगी आग, 40 यात्री थे सवार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई. हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे. चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी. रात करीब 2 बजे मथुरा के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 के पास बस में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

और पढ़ें

चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

बस में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. बस में सवार सभी 40 यात्री सुरक्षित हैं. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और आग पर काबू पा लिया. चालक की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया.

एक महीने पहले भी चलती बस में लगी थी आग

इससे करीब एक महीने पहले 6 अक्टूबर को भी ग्रेटर नोएडा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऐसा ही हादसा हुआ था. नोएडा से आगरा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई थी.

Advertisement

यह घटना ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई थी. हालांकि, समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया था, जिससे किसी की जान नहीं गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं. उस समय आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी थी.

यह भी पढ़िएः चालान पर चालान, फिर भी बेखौफ! यमुना एक्सप्रेस-वे पर 9 यात्रियों की जान लेने वाली बस का 'काला चिट्ठा

सितंबर में बस में आग लगने से हुई थी 9 लोगों की मौत

इससे पहले 24 सितंबर को भी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई थी. उस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी. आग लगते ही बस में अफरा-तफरी मच गई थी और कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई थी. मामले में पुलिस ने बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में लिया था.

वहीं, 26 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में भी अचानक आग लग गई थी. उस समय बस में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई थी. हालांकि, आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी.

---- समाप्त ----