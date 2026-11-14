scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कन्नौज: वकील हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता पर एक्शन, घर पर चला बुलडोजर

कन्नौज में वकील अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है. छिबरामऊ के इब्राहिमगंज पड़ाव में सरकारी जमीन पर करीब तीन फीट अवैध कब्जा कर बनाए गए घर के हिस्से को जेसीबी से गिरा दिया गया.

Advertisement
X
घर का कुछ हिस्सा था अवैध. (File Photo: ITG)
घर का कुछ हिस्सा था अवैध. (File Photo: ITG)

कन्नौज जिला प्रशासन ने वकील अनुज चतुर्वेदी की हत्या के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के घर का एक हिस्सा गिरा दिया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोप है कि यह हिस्सा छिबरामऊ कस्बे में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था. पुलिस के अनुसार प्रशासन और नगर पालिका परिषद की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को इब्राहिमगंज पड़ाव में अर्थमूवर (जेसीबी) की मदद से घर के उस हिस्से को गिरा दिया, जिसमें एक दीवार और गेट शामिल था.

यह कार्रवाई उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी और तहसीलदार अभिनव वर्मा की मौजूदगी में की गई. इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका परिषद के अधिकारी भी मौजूद थे. प्रशासन के मुताबिक घर के सामने सरकारी जमीन के लगभग तीन फीट हिस्से पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था. पुलिस ने बताया कि सुनील दुबे, नीलू तिवारी, अतुल गुप्ता और कुलदीप यादव समेत स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका परिषद में इस अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने नोटिस भेजकर मांगा था जवाब
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद ने 12 नवंबर को अमोल दीक्षित की मां मुन्नी देवी (अवध बिहारी दीक्षित की पत्नी) के नाम पर घर पर एक नोटिस चस्पा किया था. नोटिस में 15 दिनों के भीतर भवन का स्वीकृत नक्शा और संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो 'उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916' के तहत निर्माण को गिरा दिया जाएगा और नुकसान की भरपाई भी वसूली जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Deceased Anuj Kumar Chaturvedi (accused – in the inset)
दिवाली की रात BJP विधायक के भाई की हत्या, कांग्रेस नेता पर आरोप
Parents and innocent child killed in car accident (Photo- ITG)
जिस घर में होनी थी दिवाली की चहल-पहल, वहां अब सिर्फ चीखें और दर्द!
घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती.(Photo: Neeraj Srivastava/ITG)
दो दरवाजे, दोनों अंदर से बंद... कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश
पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है (Photo ITG)
लव मैरिज कर पति कमाने चला गया, लौटा ताे पत्नी को जिंदा जला दिया
Akhilesh Yadav dissolves SP Kannauj unit
कन्नौज में खाली कुर्सियां देख भड़के अखिलेश, पूरी जिला इकाई कर दी भंग
Advertisement

हालांकि, पुलिस ने बताया कि अगले ही दिन इस निर्माण को गिरा दिया गया. दीक्षित, दिवाली की रात 8 नवंबर को वकील अनुज चतुर्वेदी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है. इस हत्या की घटना को लेकर पूरे जिले में काफी चर्चा रही थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    घर में बिजली उतनी ही खर्च हो रही, फिर भी बिल ज्यादा! मीटर की गड़बड़ी ऐसे पकड़ें |
    जिस बेटे को पालकर किया बड़ा, उसी ने मोबाइल के लिए मां के सामने कर दी पिता की हत्या |
    Poha Masala Dosa: चावल-दाल नहीं, पोहे से बनाएं क्रिस्पी मसाला डोसा, मिनटों में होगा तैयार |
    रसगुल्ला समझकर मुंह में डाल लिया देसी बम, चबाते ही हुआ धमाका, युवक की मौत! |
    गंजे होकर स्काउट ने मचाया बवाल, फूट-फूटकर रोए, लव गिल संग दूरियों ने बिगाड़ी हालत, आम्रपाली बोलीं- जाल में कैसे फंस सकता है?  |
    Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य |
    1 से 100 तक गिनती में 9 गिनने में अच्छे-अच्छे खा जाते हैं धोखा, क्या आप बता पाएंगे सही जवाब? |
    जेनसन हुआंग छिपाते रहे चीनी 'जासूस' से अफेयर की बात, Nvidia के अफसरों को किया गुमराह! |
    भारत में बनी SUV का बोल-बाला... 7 लाख लोगों ने खरीदी Kia Seltos |
    जहीर खान का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर विराट कोहली, अब हर इनिंग्स पर नजरें
    Advertisement