कन्नौज: वकील हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता पर एक्शन, घर पर चला बुलडोजर

कन्नौज जिला प्रशासन ने वकील अनुज चतुर्वेदी की हत्या के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता अमोल दीक्षित के घर का एक हिस्सा गिरा दिया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोप है कि यह हिस्सा छिबरामऊ कस्बे में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था. पुलिस के अनुसार प्रशासन और नगर पालिका परिषद की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को इब्राहिमगंज पड़ाव में अर्थमूवर (जेसीबी) की मदद से घर के उस हिस्से को गिरा दिया, जिसमें एक दीवार और गेट शामिल था.

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यह कार्रवाई उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी और तहसीलदार अभिनव वर्मा की मौजूदगी में की गई. इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका परिषद के अधिकारी भी मौजूद थे. प्रशासन के मुताबिक घर के सामने सरकारी जमीन के लगभग तीन फीट हिस्से पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था. पुलिस ने बताया कि सुनील दुबे, नीलू तिवारी, अतुल गुप्ता और कुलदीप यादव समेत स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका परिषद में इस अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने नोटिस भेजकर मांगा था जवाब

इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद ने 12 नवंबर को अमोल दीक्षित की मां मुन्नी देवी (अवध बिहारी दीक्षित की पत्नी) के नाम पर घर पर एक नोटिस चस्पा किया था. नोटिस में 15 दिनों के भीतर भवन का स्वीकृत नक्शा और संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो 'उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916' के तहत निर्माण को गिरा दिया जाएगा और नुकसान की भरपाई भी वसूली जाएगी.

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हालांकि, पुलिस ने बताया कि अगले ही दिन इस निर्माण को गिरा दिया गया. दीक्षित, दिवाली की रात 8 नवंबर को वकील अनुज चतुर्वेदी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है. इस हत्या की घटना को लेकर पूरे जिले में काफी चर्चा रही थी.

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