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'मैं गर्लफ्रेंड को उसी कैंब्रिज रेस्टोरेंट में ले गया, जहां मम्मी-पापा मिले थे', सोनिया गांधी के बुक लॉन्च में राहुल गांधी ने सुनाया किस्सा

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ लॉन्च के दौरान राहुल गांधी ने कैंब्रिज के दिनों का एक किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस वर्सिटी रेस्टोरेंट गए थे, जहां उनके माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी पहली बार मिले थे. राहुल गांधी ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी से अपने माता-पिता के बारे में बात की और फिर वहां चिकन चेजर खाया.

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राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के बुक लॉन्च के दौरान सुनाया तमाम किस्सा.
राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के बुक लॉन्च के दौरान सुनाया तमाम किस्सा.

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (CPP) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को अपनी संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ औपचारिक रूप से लॉन्च की. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता मौजूद थे.

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज के अपने समय की एक निजी याद साझा की. उन्होंने बताया कि एक बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को उस रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, जहां उनके माता-पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी पहली बार मिले थे.

राहुल गांधी ने मंच को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे बहुत सख्त आदेश मिले हैं. जिसका मैं पालन करने वाला हूं. कोई राजनीति नहीं. लेकिन एक बेटे के तौर पर मैंने सोचा, या उनके बच्चों में से एक के तौर पर मैंने सोचा कि हममें से किसी एक को मेरी मां की भी थोड़ी झलक देनी चाहिए.'

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सुनाया अपना किस्सा

राहुल गांधी ने कहा कि जब वह कैंब्रिज में थे, तो उस दौरान उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, 'चलो वर्सिटी रेस्टोरेंट चलते हैं.' उसे पता नहीं था कि यह क्या है. इसके बाद वे वहां गए. राहुल गांधी ने कहा कि वह देखना चाहते थे कि उनके माता-पिता कहां मिले थे.

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उन्होंने कहा, 'हम वहां पहुंचे. मुझे अब भी पीले रंग का दरवाजा याद है. वहां एक सज्जन खड़े थे. उन्होंने कहा, कितने लोग? मैंने कहा, 2. और उन्होंने कहा, जाकर बैठ जाइए.' मैं बैठ गया. उन्होंने मेन्यू दिया. मैंने कहा, आप जानते हैं, मेरे माता-पिता इस रेस्टोरेंट में मिले थे.

राहुल गांधी ने बताया कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारी से कहा कि उनके माता-पिता इसी रेस्टोरेंट में मिले थे, तो उसने उनकी तरफ देखकर कहा, 'ओह, वे. मैं उन्हें जानता हूं.' राहुल गांधी ने पूछा, 'आप उनके बारे में क्या जानते हैं?' इस पर उसने कहा, 'ओह, वे दोनों. मुझे पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं.' इसके बाद राहुल गांधी ने उससे पूछा, 'सुनिए, मेन्यू में क्या अच्छा है?' उसने कहा, 'चिकन चेजर अच्छा है.' राहुल गांधी ने कहा, 'ठीक है, हम दो वही लेंगे.' इसके बाद उन्हें चिकन मिला और उन्होंने चिकन खाया.

मां से जुड़ी कई बातें साझा कीं

राहुल गांधी ने अपनी मां से जुड़ी कई बातें साझा कीं. राहुल गांधी ने कहा, 'अचानक हमने अपनी मुखिया इंदिरा गांधी को गोली लगते देखा और फिर अपने सबसे बड़े सहारे राजीव गांधी को टुकड़ों में उड़ते देखा.'

उन्होंने कहा, 'मैं लगातार अपनी मां से इस बात पर बहस करता हूं. आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है. वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के. अगर आप उनसे पूछें कि जब पापा की मृत्यु हुई तो क्या हुआ था, तो उन्हें इसकी कोई याद नहीं है.'

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राहुल गांधी ने कहा, 'किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर तैयार किया है. यह शानदार जिंदगी और उनके बीच का यह शानदार प्यार एक ही दिन में खत्म हो गया.; उन्होंने आगे कहा, "यह उनके लिए बहुत डरावना दौर था, क्योंकि वह जानती थीं कि ऐसा होने वाला है. इसलिए किताब ‘Belonging’ में बताया गया है कि वह मेरे पिता से जुड़ी थीं और मेरे पिता उनसे जुड़े थे. फिर मेरे पिता चले गए और उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की.'

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