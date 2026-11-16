भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे मुकाबले के दौरान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अय्यर, कोहली की बात सुनने के बजाय वहां से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.

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इस वीडियो को देखने के बाद कई फैन्स ने अय्यर के रवैये पर सवाल उठाए हैं. पांचवां और अंत‍िम मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में हुआ. जिसे भारतीय टीम ने 22 रनों से जीता और सीरीज भी 3-1 से जीत ली.



क्या विराट कोहली को इग्नोर कर गए श्रेयस अय्यर?

अब जान लीज‍िए यह घटना मैच के दौरान ओवरों के बीच मिले ब्रेक की बताई जा रही है. उस समय श्रेयस अय्यर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन से बात कर रहे थे. तभी विराट कोहली वहां पहुंचे और अय्यर से कुछ बातचीत करते दिखाई दिए.

हालांकि, वीडियो में अय्यर ज्यादा देर रुकते नजर नहीं आते और कुछ ही समय बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं. इस छोटे से वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कुछ फैन्स ने दावा किया कि अय्यर ने विराट की बात को तवज्जो नहीं दी. कई लोगों ने उनके रवैये की आलोचना की और कहा कि उन्हें कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की बात सुनने के लिए रुकना चाहिए था.

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इस चर्चा में विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट में अनुभव और कद का भी जिक्र किया जा रहा है. हालांकि, वीडियो में बातचीत का पूरा हिस्सा मौजूद नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोहली अय्यर से क्या कह रहे थे या कैमरे में कैद हुए पल से पहले और बाद में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई. ऐसे में अय्यर ने जानबूझकर कोहली की बात अनसुनी की, यह कहना फिलहाल सिर्फ वीडियो को देखकर लगाया गया अनुमान है.

The former captain, current captain and vice-captain deep in discussion as the action unfolds! 👀 Watch HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/AvPEzpEG88 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026

भारत ने 22 रन से जीता मैच, सीरीज पर किया कब्जा

यह पूरा मामला भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे मुकाबले के दौरान सामने आया. भारतीय टीम ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.

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मैच में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं श्रेयस अय्यर ने 22 रन की पारी खेली. भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर संघर्ष करती नजर आई और पूरी टीम 209 रन पर सिमट गई.

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इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को 187 रन पर ऑलआउट कर दिया. इस तरह भारत ने 22 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.

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