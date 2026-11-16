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IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने की व‍िराट कोहली की 'बेइज्जती'? मैदान पर बात अनसुनी कर आगे बढ़े, VIDEO

भारत-न्यूजीलैंड पांचवें वनडे के दौरान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कोहली, अय्यर और ईशान किशन के पास आकर बात करते दिखते हैं, लेकिन अय्यर कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं. इस वीडियो को लेकर फैन्स ने अय्यर की आलोचना की है.

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क्या वाकई व‍िराट कोहली की बात स्टैंड इन कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पांचवें वनडे में नहीं सुनी (Photo: Screengrab/SonyLIV)
क्या वाकई व‍िराट कोहली की बात स्टैंड इन कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पांचवें वनडे में नहीं सुनी (Photo: Screengrab/SonyLIV)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे मुकाबले के दौरान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अय्यर, कोहली की बात सुनने के बजाय वहां से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद कई फैन्स ने अय्यर के रवैये पर सवाल उठाए हैं. पांचवां और अंत‍िम मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में हुआ. जिसे भारतीय टीम ने 22 रनों से जीता और सीरीज भी 3-1 से जीत ली. 
 
क्या विराट कोहली को इग्नोर कर गए श्रेयस अय्यर?
अब जान लीज‍िए यह घटना मैच के दौरान ओवरों के बीच मिले ब्रेक की बताई जा रही है. उस समय श्रेयस अय्यर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन से बात कर रहे थे. तभी विराट कोहली वहां पहुंचे और अय्यर से कुछ बातचीत करते दिखाई दिए.

हालांकि, वीडियो में अय्यर ज्यादा देर रुकते नजर नहीं आते और कुछ ही समय बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं. इस छोटे से वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कुछ फैन्स ने दावा किया कि अय्यर ने विराट की बात को तवज्जो नहीं दी. कई लोगों ने उनके रवैये की आलोचना की और कहा कि उन्हें कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की बात सुनने के लिए रुकना चाहिए था.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ ODI: बैटिंग में फ्लॉप शो, पर बॉलिंग में कहर... टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीटकर 11 सीरीज का घमंड तोड़ा

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इस चर्चा में विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट में अनुभव और कद का भी जिक्र किया जा रहा है. हालांकि, वीडियो में बातचीत का पूरा हिस्सा मौजूद नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोहली अय्यर से क्या कह रहे थे या कैमरे में कैद हुए पल से पहले और बाद में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई. ऐसे में अय्यर ने जानबूझकर कोहली की बात अनसुनी की, यह कहना फिलहाल सिर्फ वीडियो को देखकर लगाया गया अनुमान है.

भारत ने 22 रन से जीता मैच, सीरीज पर किया कब्जा
यह पूरा मामला भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे मुकाबले के दौरान सामने आया. भारतीय टीम ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 'क्रेड‍िट उसे जाता है...', प्लेयर ऑफ द मैच बने अर्शदीप सिंह ने मंगेतर समरीन कौर पर हुए फ‍िदा, तारीफ में पढ़े कसीदे

मैच में विराट कोहली का बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं श्रेयस अय्यर ने 22 रन की पारी खेली. भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर संघर्ष करती नजर आई और पूरी टीम 209 रन पर सिमट गई.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 210 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाया न्यूजीलैंड, कहां हुई गलती? कीवी कप्तान म‍िचेल सेंटनर ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

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इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को 187 रन पर ऑलआउट कर दिया. इस तरह भारत ने 22 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.

 

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