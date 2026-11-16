Gold-Silver Rate Fall: चांदी ₹7700 सस्ती... सोना 1500 रुपये सस्ता, देखें दिल्ली में शाम के रेट

सोना-चांदी के दाम (Gold Silver Rate) में सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX से लेकर घरेलू बाजार तक में तगड़ी गिरावट आई. जहां वायदा कारोबार में ये दोनों कीमती धातुएं जमकर टूटीं, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, गोल्ड-सिल्वर रेट सुबह मार्केट खुलने के साथ ही फिसलना शुरू हुआ और बाजार बंद होने तक ये गिरावट जारी रही. IBJA के मुताबिक, घरेलू मार्केट में चांदी 7700 रुपये प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हुई, तो 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1500 रुपये कम हो गया. आइए जानते हैं शाम के समय 18, 20 और 22 कैरेट सोने का लेटेस्ट रेट.

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घरेलू मार्केट में चांदी क्रैश

चांदी की कीमत में आई गिरावट देखें, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन इसके भाव में तेज गिरावट आई है. IBJA.Com के मुताबिक, 1 किलो चांदी की कीमत बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1,78,000 रुपये पर क्लोज हुई थी और मार्केट ओपनिंग पर सोमवार को 1,69,280 रुपये पर खुली. इसके बाद इसका भाव में आखिरी कारोबारी घंटों में कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन फिर भी 1 Kg Silver Price 1,70,251 रुपये पर बंद हुआ. यानी एक ही दिन में घरेलू बाजारों में चांदी 7749 रुपये तक सस्ती हो गई.

MCX पर भी चांदी का भाव दिनभर टूटा. यहां वायदा कारोबार में 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी अपने पिछले बंद 1,76,309 रुपये प्रति किलो की तुलना में गिरावट के साथ खुली और फिसलते हुए 1,68,647 रुपये तक टूट गई. हालांकि, फिर इसके गिरने की रफ्तार कम हुई और एक किलो चांदी का वायदा भाव शाम को खबर लिखे जाने तक 7083 रुपये कम होकर 1.69 लाख रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

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सोना भी घरेलू-वायदा बाजार में सस्ता

Silver Price Crash के साथ ही अगर सोने के भाव में आई गिरावट पर गौर करें, तो आईबीजेए की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड रेट अपने पिछले बंद 1,35,809 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में शुरुआती कारोबार में गिरकर 1,34,380 रुपये पर खुला और बाजार बंद होने पर 1,34,971 रुपये पर क्लोज हुआ. यानी 10 Gram 24 Karat Gold सोमवार को 1,429 रुपये सस्ता हो गया.

अलग-अलग क्वालिटी का गोल्ड रेट (IBJA.Com)

गोल्ड क्वालिटी गोल्ड रेट प्रति 10 ग्राम 24 Karat Gold 1,34,971 रुपये/10 ग्राम 22 Karat Gold 1,34,431 रुपये/10 ग्राम 20 Karat Gold 1,23,633 रुपये/10 ग्राम 18 Karat Gold 1,01,228 रुपये/10 ग्राम 14 Karat Gold 78,958 रुपये/10 ग्राम

MCX Gold Rate पर नजर डालें, तो यहां पर वायदा कारोबार में शाम के समय सोना 1.35 लाख रुपये के लेवल कारोबार कर रहा था. अपने पिछले बंद 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में सोमवार को सोना शुरुआती कारोबार के दौरान 2000 रुपये से ज्यादा फिसला. हालांकि खबर लिखे जाने तक ये करीब 1500 रुपये कमजोर होकर ट्रेड कर रहा था.

दिल्ली में ये रहा शाम क रेट

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रुपये में तेज बढ़त और कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच सोमवार को राजधानी दिल्ली में सोने का भाव (Gold Rate In Delhi) लगातार पांचवें सेशन में गिरते हुए 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. वहीं लोकल ट्रेडर्स के अनुसार चांदी भी 5,000 रुपये सस्ती होकर 1.79 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (Silver Price In Delhi) के लेवल पर आ गई.

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(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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