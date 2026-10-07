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IND vs NZ: क्या न्यूजीलैंड दौरा तय करेगा भुवनेश्वर कुमार का भविष्य? टीम में शामिल होते ही दिग्गज का आया चौंकाने वाला बयान

भारतीय टीम के लिए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे. भारतीय टी20 टीम में भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया गया है. वह लंबे समय बाद नीली जर्सी में मैदान पर नजर आने वाले हैं.

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भुवी की वापसी पर दिग्गज की प्रतिक्रिया. (PHOTO: Reuters)
भुवी की वापसी पर दिग्गज की प्रतिक्रिया. (PHOTO: Reuters)

वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टीम में लंबे समय बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हुई है.

भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी के बाद से क्रिकेट गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है. 

अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड दौरे पर अगर भुवनेश्वर का प्रदर्शन शानदार रहता है तो वह जल्द ही वनडे टीम में भी वापसी कर सकते हैं. इतना ही नहीं वह अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद संभालते हुए नजर आ सकते हैं.

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अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर वह थोड़े भाग्यशाली रहते और चोटों से बचे रहते तो वह भारत के लिए सभी फॉर्मेट के दिग्गज खिलाड़ी बन सकते थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आखिर टी20 टीम में क्यों मिली जगह?

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अश्विन ने कहा कि भुवी के पास स्विंग का ऐसा जादू है कि वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में गेंदबाजों की हुई धुलाई का हवाला देते हुए अश्विन ने कहा कि टीम को गेंदबाजी विभाग में अनुभव की सख्त जरूरत है. उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं ने भुवी को टी20 टीम में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में शामिल किया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अश्विन ने यह दावा भी किया कि यदि भुवनेश्वर न्यूजीलैंड में अपनी फिटनेस और स्विंग का कमाल दिखाने में कामयाब रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बुमराह और भुवनेश्वर की जोड़ी वर्ल्ड कप की उड़ान भरेगी और टूर्नामेंट का पहला ओवर फेंकेगी.

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होने जा रही है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या भुवी इस मौके का फायदा उठाकर वनडे टीम में भी अपनी जगह पक्की कर पाते हैं या नहीं?

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