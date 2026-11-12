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सैंडपेपरगेट विवाद में घिरे कंगारू कप्तान पैट कमिंस, पत्नी बेकी के साथ हुई तीखी बहस, VIDEO

उस्मान ख्वाजा के दावे के बाद सैंडपेपरगेट कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उस समय इस साजिश की जानकारी होने से इनकार किया था और 2021 में भी संयुक्त बयान जारी कर अपना यही रुख दोहराया था.

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पैट कमिंस सैंडपेपरगेट कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. (Photo: AP)
पैट कमिंस सैंडपेपरगेट कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. (Photo: AP)

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस पर 2018 के सैंडपेपरगेट विवाद को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. उस्मान ख्वाजा की किताब में किए गए खुलासों के बाद कमिंस से सवाल पूछे जा रहे हैं. इसी बीच सिडनी स्थित उनके घर के बाहर पत्नी बेकी के साथ बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है.

'द ऑस्ट्रेलियन' के मुताबिक, बुधवार दोपहर पैट कमिंस और बेकी के बीच करीब पांच मिनट तक बातचीत हुई. बेकी सफेद रेंज रोवर के पास खड़ी होकर कुछ कहती नजर आईं, जबकि कमिंस हाथ बांधे शांत खड़े रहे. हालांकि, फुटेज में बातचीत की वजह स्पष्ट नहीं है.

ख्वाजा ने क्या दावा किया था?
उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि 2018 के केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी. उस समय कमिंस भी टीम का हिस्सा थे. इन आरोपों के बाद पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने उनसे सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की थी.
यह भी पढ़ें: 21 छक्के, 7 चौके और तूफानी दोहरा शतक... कीवी बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा, टूटते-टूटते बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड

पैट कमिंस ने गुरुवार (12 नवंबर) को X पर बताया कि वह शुक्रवार को मीडिया से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि ख्वाजा के आरोपों की पूरी जानकारी समझने के लिए उन्होंने समय लिया है, ताकि सभी सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकें.
यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस को मिला बुमराह का 'बारूदी' जोड़ीदार, पंजाब ने हार्दिक पर खेला बड़ा जुआ... कौन फायदे में?

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उस्मान ख्वाजा से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके खुलासों का पैट कमिंस के साथ रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसका अंदाजा नहीं है. साथ ही उन्होंने कमिंस को अच्छा दोस्त बताया और स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी के खिलाफ अभियान चलाना नहीं है.

मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर से गेंद की सतह से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया था. जांच के बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर को 12-12 महीने, जबकि बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ा था.

इस घटना के बाद स्टीव स्मिथ से कप्तानी छीन ली गई और डेविड वॉर्नर को उपकप्तानी छोड़नी पड़ी. इसके बाद टिम पेन को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई.

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