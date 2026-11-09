Anirudh-Kavya Wedding: काव्या-अनिरुद्ध की शादी के फंक्शन शुरू, ग्रीस रवाना हुए VVIP गेस्ट, फैमिली संग दिखे रजनीकांत-MK स्टालिन

मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन की रॉयल वेडिंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में कपल की इंटीमेट वेडिंग होगी. शाही शादी के लिए वीआईपी मेहमानों के ग्रीस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है.

और पढ़ें

अनिरुद्ध की शादी के लिए रवाना हुए सेलेब्स

इस वेडिंग में फिल्म, राजनीति और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी अपने परिवार के साथ ग्रीस के लिए रवाना हो गए हैं. एयरपोर्ट से थलाइवा की फोटो सामने आई है. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी एयरपोर्ट पर दिखे. एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्टालिन एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. उदयनिधि स्टालिन को भी फैमिली संग देखा गया.

रजनीकांत को उनकी बेटी सौंदर्या संग स्पॉट किया गया. फैंस को देखकर रजनी सर ने हाथ जोड़े. थलाइवा का एयरपोर्ट पर सिंपल लुक दिखा. उनकी सादगी ने फैंस को इंप्रेस किया है. रजनीकांत की एक और फोटो सामने आई है जिसमें वो प्लेन में फैन संग पोज दे रहे हैं.

Advertisement

इन तस्वीरों और वीडियो ने फैंस के बीच काव्या-अनिरुद्ध की शादी को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. ये शादी साल की सबसे बड़ी वेडिंग होने वाली है. इसमें वीआईपी गेस्ट शिरकत करेंगे. शादी से ज्यादा ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है. इसमें राजनीतिक, खेल, फिल्म जगत के वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे.

Maapillai veedu - Thalaivar off to Greece to #Anirudh wedding❤️‍🔥 https://t.co/J7woyMa0La — Vikki | #CinemaMeter🎬 (@CinemaMeterOff) November 9, 2026

✈️ Anirudh Wedding 🤵🏽💍 https://t.co/GlkEShgao4 — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 9, 2026

Anirudh marriagekaga greece kelambitan thathi..tamilnadu marriage couples escape agitanga anirudh maatikitan https://t.co/YJl1FG5bGR — சுள்ளான் சின்ன தத்தி 🔰⚔️ (@Bottleku10_ruva) November 9, 2026

ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे. 21 नवंबर को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. इस रिसेप्शन की पुष्टि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से की गई थी. काव्या के पेरेंट्स कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को रिसेप्शन का न्योता दिया था. उन्होंने सोनिया गांधी, पीएम मोदी, सीएम विजय, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्रियों को रिसेप्शन के लिए इंवाइट किया है.

अनिरुद्ध रविचंदर शोबिज से जुड़े हुए हैं. वो इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने गाए और म्यूजिक तैयार किया है. वहीं काव्या मारन बिजनेस घराने से आती हैं. वो सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की CEO होने के साथ-साथ सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं. काव्या और अनिरुद्ध की जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है.



---- समाप्त ----