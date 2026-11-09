scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Anirudh-Kavya Wedding: काव्या-अनिरुद्ध की शादी के फंक्शन शुरू, ग्रीस रवाना हुए VVIP गेस्ट, फैमिली संग दिखे रजनीकांत-MK स्टालिन

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शाही वेडिंग की तैयारियां ग्रीस में जोर-शोर से चल रही हैं. रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी ग्रीस के लिए रवाना हो चुके हैं.

Advertisement
X
काव्या-अनिरुद्ध की शादी की तैयारियां शुरू (Photo: Screengrab)
काव्या-अनिरुद्ध की शादी की तैयारियां शुरू (Photo: Screengrab)

मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन की रॉयल वेडिंग की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में कपल की इंटीमेट वेडिंग होगी. शाही शादी के लिए वीआईपी मेहमानों के ग्रीस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है.  

अनिरुद्ध की शादी के लिए रवाना हुए सेलेब्स
इस वेडिंग में फिल्म, राजनीति और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी अपने परिवार के साथ ग्रीस के लिए रवाना हो गए हैं. एयरपोर्ट से थलाइवा की फोटो सामने आई है. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी एयरपोर्ट पर दिखे. एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्टालिन एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. उदयनिधि स्टालिन को भी फैमिली संग देखा गया.

रजनीकांत को उनकी बेटी सौंदर्या संग स्पॉट किया गया. फैंस को देखकर रजनी सर ने हाथ जोड़े. थलाइवा का एयरपोर्ट पर सिंपल लुक दिखा. उनकी सादगी ने फैंस को इंप्रेस किया है. रजनीकांत की एक और फोटो सामने आई है जिसमें वो प्लेन में फैन संग पोज दे रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding
दुल्हन काव्या का नाम सुन शरमाए अनिरुद्ध, बोले- शादी की उम्र हो गई
Kavya Maran Wedding
Kavya Maran Wedding: बंटने लगे कार्ड, हाई-प्रोफाइल शादी... 25000 करोड़ रुपये की मालकिन हैं दुल्हन... विदेश में शादी!
Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding
3 महीने में बना अनिरुद्ध-काव्या की शादी का शाही न्योता, मांओं ने किया पसंद
Kavya Maran To Wed Anirudh
काव्या संग अनिरुद्ध की शादी, शाही है इनविटेशन कार्ड, दिखी झलक
Kavya Maran parents invited Sonia Gandhi
काव्या-अनिरुद्ध के रिसेप्शन में होंगे VVIP गेस्ट, सोनिया-राजनाथ को न्योता
Advertisement

इन तस्वीरों और वीडियो ने फैंस के बीच काव्या-अनिरुद्ध की शादी को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. ये शादी साल की सबसे बड़ी वेडिंग होने वाली है. इसमें वीआईपी गेस्ट शिरकत करेंगे. शादी से ज्यादा ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है. इसमें राजनीतिक, खेल, फिल्म जगत के वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे.

ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में प्राइवेट डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे. 21 नवंबर को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. इस रिसेप्शन की पुष्टि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से की गई थी. काव्या के पेरेंट्स कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को रिसेप्शन का न्योता दिया था. उन्होंने सोनिया गांधी, पीएम मोदी, सीएम विजय, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्रियों को रिसेप्शन के लिए इंवाइट किया है. 

अनिरुद्ध रविचंदर शोबिज से जुड़े हुए हैं. वो इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने गाए और म्यूजिक तैयार किया है. वहीं काव्या मारन बिजनेस घराने से आती हैं. वो सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की CEO होने के साथ-साथ सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं. काव्या और अनिरुद्ध की जोड़ी फैंस की फेवरेट बनी हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्पेस स्टेशन पर पहली बार जाएगा पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, चीन ने की पुष्टि |
    रणथंभौर से आई खुशखबरी, बाघिन सिद्धि बनी मां, कैमरे में कैद हुई नन्हे शावक के साथ फोटो  |
    अनंत सिंह की बेटी की शादी में आएंगे पाकिस्तानी मेहमान, PM मोदी को भी न्योता |
    राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर, हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात |
    कैंसर से जंग, घुटनों की सर्जरी, आसमान में छलांग, 74 साल के शख्स ने रचा इतिहास |
    AI के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में घुसे, पानी पर भी संकट! |
    दीपावली मनाने घर लौट रहा था परिवार, महानदी में समा गई कार... पत्रकार समेत 4 की मौत |
    Gen z Frugal Chic: कम बजट में लग्जरी लुक पाने का नया तरीका, Gen Z क्यों अपना रही है फ्रूगल चिक? |
    झारखंड में 2 करोड़ का गांजा बरामद, ट्रक में गुप्त चैंबर देख पुलिस भी रह गई हैरान |
    सिराज IN, अर्शदीप को रेस्ट... हैमिल्टन वनडे में कप्तान शुभमन गिल करेंगे फेरबदल, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11
    Advertisement