दूसरी पत्नी का 7 वर्षीय बेटा संपत्ति में न मांगे हिस्सा, इसलिए पिता ने कर दी हत्या

महाराष्ट्र के लातूर जिले में 58 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने सात साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी को डर था कि उसकी दूसरी शादी से पैदा हुआ यह बच्चा उसकी संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकता है. एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को सुले गली में आरोपी के घर के पीछे खेतों में बनी एक नाली से बच्चे, अरमान यूसुफ सैयद, का सड़ा-गला शव बरामद किया गया.

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पुलिस के अनुसार आरोपी यूसुफ मुबारक सैयद (58) की दो पत्नियां हैं. उसने अपना घर अपनी पहली पत्नी से हुए बेटे के नाम कर दिया था. अपनी दूसरी पत्नी के साथ उसका अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि वह अपने बेटे के लिए घर में हिस्सा मांग रही थी.

अधिकारी ने बताया कि 5 नवंबर की रात आरोपी अरमान को लेकर घर से निकला, लेकिन पूरी रात वापस नहीं लौटा. बच्चे के बारे में चिंता होने पर, उसकी दूसरी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद गांधी चौक पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया.

एसडीपीओ ने क्या कहा?

अधिकारी ने बताया कि शनिवार को परभणी में यूसुफ का पता चल गया, लेकिन उसके साथ अरमान नहीं था, जिससे बच्चे की स्थिति को लेकर संदेह पैदा हो गया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली. इसमें 5 नवंबर की रात यूसुफ को अरमान का हाथ पकड़कर घर के पीछे खेतों की ओर ले जाते हुए देखा गया. एक घंटे बाद आरोपी को अकेले वापस लौटते हुए भी देखा गया.

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लातूर शहर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) समीरसिंह साल्वे ने बताया कि सीसीटीवी सबूत सामने आने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद रविवार दोपहर को बच्चे का शव बरामद किया गया.

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