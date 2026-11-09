'मेरी कहानी अभी अधूरी है...', वेंकटेश अय्यर ने बना लिया था क्रिकेट छोड़ नौकरी करने का मन, फिर ऐसे बदल गई किस्मत

भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर हाल ही में पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट शो 'बैठ & बोल' के एक बेहद खास एपिसोड में नजर आए. इस दौरान वेंकटेश ने अपने करियर के शुरुआती संघर्षों, क्रिकेट छोड़ने के फैसले से लेकर KKR और RCB जैसे बड़े फ्रेंचाइजी की कहानी पर दिल खोलकर बात की.

और पढ़ें

वेंकटेश अय्यर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें लगा कि अब उनसे रेड-बॉल (रणजी ट्रॉफी) क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है. स्विंग होती गेंद उन्हें समझ नहीं आ रही थी और उनके मन में आया कि सब कुछ छोड़कर कोई नौकरी कर ली जाए. उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेकर क्विट करने का पूरा मन बना लिया था.

लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें समझाया कि 10-12 साल की मेहनत को चंद मैचों में यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने एक साल और देने का फैसला किया और छत्तीसगढ़ के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शानदार शतक जड़कर अपनी वापसी की राह बनाई. इसके बाद उनका सफर बदला और टीम इंडिया तक का बुलावा आया.

पॉडकास्ट के दौरान वेंकटेश अय्यर ने इंदौर, मध्य प्रदेश, KKR और RCB का प्रतिनिधित्व करने को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना, अपनी स्टेट टीम या फिर KKR और RCB जैसी बड़ी टीमों का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है.

Advertisement

वह इस सम्मान से खुद को दूर नहीं करना चाहते. वह मानते हैं कि उनकी इस सफलता से अगर उनके शहर या जनरेशन के लोगों को सिर उठाकर जीने का मौका मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती.

केएल राहुल से मिली थी खास सलाह

इंटरव्यू में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि केएल राहुल ने उनके डेब्यू मैच के दौरान उन्हें एक बहुत ही शानदार सलाह दी थी. केएल ने उनसे कहा था कि जिंदगी में वे सैकड़ों मैच खेलेंगे, लेकिन पहला मैच हमेशा खास रहता है. वेंकटेश ने बताया कि वह आज भी जब किसी युवा का डेब्यू होता है तो वह केएल की वही सलाह 'कट-पेस्ट' करके उन्हें देते हैं. अपने छोटे से डेब्यू मैच को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली गेंद वाइड मिलने के बाद चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर आउट हो गए थे.

ये भी पढ़ें- वर्ल्ड कप जीतने के लिए शुभमन गिल की शादी भी करवा दूंगा! रोहित शर्मा ने आखिरकार खोला बड़ा राज

करियर के उतार-चढ़ाव पर बात करते हुए वेंकटेश ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि जब भी उनका करियर पटरी पर आने वाला होता है, कोई न कोई इंजरी आ जाती है. उनके घुटने की सर्जरी भी हुई, जिसके कारण वह टीम से थोड़ा पीछे रह गए. लेकिन उनका मानना है कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. देश के लिए दोबारा मैच जिताना और भारत के लिए खेलना उनका मुख्य लक्ष्य है, जिसे वह दोबारा हासिल करना चाहते हैं.

Advertisement





---- समाप्त ----