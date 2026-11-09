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रणथंभौर से आई खुशखबरी, बाघिन सिद्धि बनी मां, कैमरे में कैद हुई नन्हे शावक के साथ फोटो 

 राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है. करीब 8 वर्षीय बाघिन T-125 सिद्धि ने शावकों को जन्म दिया है. वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में बाघिन की एक नन्हे शावक के साथ तस्वीर कैद हुई है. यह सिद्धि का दूसरा लिटर है. फिलहाल एक शावक दिखाई दिया है.

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रणथंभौर में मां बनी बाघिन T-125 सिद्धि (Photo: ITG)
रणथंभौर में मां बनी बाघिन T-125 सिद्धि (Photo: ITG)

राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. रणथंभौर की करीब 8 वर्षीय बाघिन T-125 (सिद्धि) मां बन गई है. वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में बाघिन की एक नन्हे शावक के साथ तस्वीर कैद हुई है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद रणथंभौर के वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग में खुशी का माहौल है. बाघिन के शावकों को जन्म देने को टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे के विस्तार के लिहाज से अच्छी खबर माना जा रहा है.

दरअसल, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में फोटो ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की निगरानी के दौरान बाघिन T-125 सिद्धि की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह अपने नन्हे शावक के साथ दिखाई दे रही है. कैमरे में शावक की मौजूदगी ने वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों को उत्साहित कर दिया है.

बाघिन सिद्धि का दूसरा लिटर, कैमरे में दिखा एक शावक

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करीब आठ साल की बाघिन T-125 (सिद्धि) के लिए यह दूसरा लिटर यानी दूसरा प्रसव है. फिलहाल फोटो ट्रैप कैमरे में एक शावक दिखाई दिया है.वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरा ट्रैप की लगातार निगरानी की जा रही है. आने वाले दिनों में कैमरों में कैद होने वाली तस्वीरों के आधार पर शावकों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा. फिलहाल वन विभाग इस संबंध में जल्दबाजी में कोई संख्या बताने से बच रहा है.

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बाघिन और शावकों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अलर्ट

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीम अलर्ट है. उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. फील्ड टीम कैमरा ट्रैप के माध्यम से उनकी निगरानी कर रही है, ताकि उनकी सुरक्षा और जंगल में कहीं भी आने-जाने में किसी तरह की बाधा न आए. वैसे वन विभाग की प्राथमिकता बाघिन और उसके शावकों को सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है. इसके लिए जरूरी निगरानी और संरक्षण संबंधी उपाय किए जा रहे हैं.

रणथंभौर में बढ़ रहा बाघों का कुनबा

रणथंभौर से दीपावली के अवसर पर आई यह खबर वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी उत्साहजनक है. बाघिन सिद्धि के शावकों के साथ नजर आने से टाइगर रिजर्व में बाघों की नई पीढ़ी के आने की उम्मीद जगी है. फिलहाल सभी की नजरें वन विभाग के कैमरा ट्रैप पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह तस्वीर साफ हो सकेगी कि सिद्धि कितने शावकों की मां बनी है.

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