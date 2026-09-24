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वो आखिरी ओवर, वो कैच... जब भारत ने PAK को हराकर रचा था इतिहास

24 सितंबर 2007 को भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहले ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. गौतम गंभीर की शानदार 75 रन की पारी, मिस्बाह-उल-हक का संघर्ष और श्रीसंत के ऐतिहासिक कैच ने इस फाइनल को क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में शामिल कर दिया.

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24 सितंबर आज ही के दिन टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा था इतिहास (Photo: Getty)
24 सितंबर आज ही के दिन टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा था इतिहास (Photo: Getty)

24 सितंबर 2007 भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो दिन है, जिसे फैन्स कभी नहीं भूल सकते. 19 साल पहले आज ही के दिन साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले ICC World Twenty20 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और आखिर में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

गौतम गंभीर ने रखी जीत की नींव

जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन गौतम गंभीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली.

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टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा ने भी नाबाद 30* रनों की पारी खेली थी. भारत ने  20 ओवर में 157/5 रन बनाए और पाकिस्तान के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा. पाकिस्तान की ओर से उमर गुल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके थे.

पाकिस्तान की लड़खड़ाती शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने लगातार विकेट गंवाती रही. पाकिस्तान का पहला विकेट 2 रन पर गिरा, मोहम्म्द हफीज 1 रन बनाकर आउट हो गए.

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इमरान नजीर ने ताबड़तोड़ 14 गेंदों में 33 रनों की तेज पारी खेली. इमरान नजीर के आउट होते ही पाकिस्तान टीम लड़खड़ा गई. एक समय पाकिस्तान का स्कोर 77 रन पर 6 विकेट हो चुका था और भारत की जीत लगभग तय नजर आ रही थी. लेकिन मिस्बाह-उल-हक ने हार नहीं मानी. उन्होंने हरभजन सिंह के एक ओवर में 3 छक्के लगाकर पाकिस्तान की उम्मीदें फिर जगा दीं.

आखिरी ओवर में बदला पूरा मैच

पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे. धोनी ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोगिंदर शर्मा के हाथों में दी. जोगिंदर शर्मा ने पहली गेंद वाइड डाल दी. दूसरी गेंद मिस्बाह डॉट खेल गए.

लेकिन अगली ही गेंद पर मिस्बाह ने फुलटॉस पर छक्का जड़ दिया. अब जीत के लिए पाकिस्तान को 4 गेंदों में 6 रन बनाने थे. लेकिन अगली गेंद पर मिस्बाह ने स्कूप शॉट खेलने का फैसला किया. गेंद हवा में गई और श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया. 

यह भी पढ़ें: अगरकर गए तो गिल की टीम में भी लगेगी कैंची? 2027 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा सवाल

इसके साथ ही भारतीय टीम खुशी से झूम उठी और पाकिस्तान की पारी 152 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से मिस्बाह-उल-हक ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए.

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भारत ने रचा नया इतिहास

भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहला ICC World Twenty20 खिताब जीत लिया. यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत थी.कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की युवा टीम ने अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया.

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फाइनल की आखिरी गेंद और श्रीसंत का कैच आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है. टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी में आर पी सिंह और इरफान पठान ने 3-3 विकेट झटके.

वहीं, जोगिंदर शर्मा ने  2 विकेट लिए. फाइनल में इफान पठान को उनके प्रदरशन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला. वहीं, शाहिद आफरीदी को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब दिया गया. कपिल देव की कप्तानी में 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने 24 साल बाद धोनी की कप्तानी में दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था.

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