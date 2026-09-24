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Asian Games: रोश‍िब‍िना देवी ने फिर जीता सिल्वर, गोल्ड से चूकीं, चीन की झांग ने 10-0 से हराया

भारत की वुशू खिलाड़ी रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम ने एशियन गेम्स में लगातार तीसरी बार पदक अपने नाम किया. महिलाओं के 60 किग्रा सांडा फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ 0-2 से हार मिली. झांग ने दोनों राउंड 5-0 से जीते और मुकाबला 10-0 से अपने नाम किया. रोश‍िब‍िना ने इससे पहले 2023 में सिल्वर और 2018 में ब्रॉन्ज जीता था.

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रॉशिबिना का फिर सिल्वर पर सफर खत्म, एशियन गेम्स में तीसरा पदक (instagram@/wushu_association_of_india)
रॉशिबिना का फिर सिल्वर पर सफर खत्म, एशियन गेम्स में तीसरा पदक (instagram@/wushu_association_of_india)

Roshibina Devi silver medal: नागोया में जारी एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत की वुशू खिलाड़ी रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम ( Naorem Roshibina Devi) ने एशियन गेम्स में एक और पदक अपने नाम कर लिया. उन्होंने महिलाओं के 60 किग्रा सांडा (Sanda) इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.

गुरुवार (24 स‍ितंबर) को खेले गए फाइनल में रोश‍िब‍िना को चीन की झांग शियाओयू के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. झांग ने मुकाबले के दोनों राउंड में 5-0 की बढ़त हासिल की और कुल 10-0 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.

यह एशियन गेम्स में रोश‍िब‍िना देवी का तीसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने 2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि 2018 के जकार्ता-पालेमबांग एशियन गेम्स में उनके नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा था.रोश‍िब‍िना देवी एशियन गेम्स में वुशू में लगातार तीन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. 

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कौन है रोश‍िब‍िना देवी?
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वासिफाई गांव से आने वाली रोश‍िब‍िना देवी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह SAI NCOE इम्फाल में महिला 60 किग्रा सांडा वर्ग में कोच मैबाम प्रेमकुमार सिंह की निगरानी में ट्रेनिंग करती हैं.

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रोश‍िब‍िना भारत की सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली वुशू खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता था. इसके बाद 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में सिल्वर जीतकर अपने पदक का रंग बेहतर किया. वह एशियन गेम्स में वुशू का सिल्वर जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी थीं.

अब 2026 एशियन गेम्स में भी सिल्वर जीतकर रोश‍िब‍िना ने लगातार तीन एशियन गेम्स में पदक जीतने की उपलब्धि हासिल कर ली है. वह एशियन गेम्स में वुशू में तीन लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं.

उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2023 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है. इसी साल इंटरनेशनल वुशू फेडरेशन (IWUF) ने उन्हें Female Wushu Athlete of the Year (Sanda) का खिताब भी दिया था.

रोश‍िब‍िना की उपलब्धियों का रिकॉर्ड

  • 2026 एशियन गेम्स, सिल्वर, महिला सांडा 60 किग्रा
  • 2023 एशियन गेम्स, हांगझोऊ, सिल्वर, महिला सांडा 60 किग्रा
  • 2018 एशियन गेम्स, जकार्ता, ब्रॉन्ज, महिला सांडा 60 किग्रा
  • 2019 साउथ एशियन गेम्स, गोल्ड, सांडा 60 किग्रा
  • 2017 एशियन जूनियर वुशू  चैम्प‍ियनश‍िप,  गोल्ड
  • 2016 वर्ल्ड जूनियर वुशू चैम्प‍ियनश‍िप,  ब्रॉन्ज
  • 2023 मॉस्को वुशू स्टार चैम्प‍ियनश‍िप, गोल्ड
  • 2023 अर्जुन अवॉर्ड
  • 2023 IWUF Female Wushu Athlete of the Year (Sanda)

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के अब तक कुल मेडल 
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
4. सुचिका तरियाल- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा (MMA)- ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
7. महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल- विमेंस स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
9. अनंतजीत स‍िंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह ग‍िल- मेन्स स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
10. जय मीणा (सॉफ्ट टेन‍िस) : ब्रॉन्ज 
11. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह, सलमान खान ( रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): ब्रॉन्ज 
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम (वुशू): स‍िल्वर

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