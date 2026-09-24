400 करोड़ नहीं कमा पाएगी हनुमान अंश! अजय देवगन की दृश्यम 3 रोकेगी रफ्तार? प्रोड्यूसर बोलीं- हम डरते नहीं...

हनुमान अंश 400 करोड़ कमाने की ओर बढ़ रही है. मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म थियेटर में 100 दिन पूरे करे, लेकिन 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली अजय देवगन की दृश्यम से इसे कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है. हालांकि प्रोड्यूसर रागिनी सोना का कहना है कि हम किसी से नहीं डरते. उनके मुताबिक फिल्म पर नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है, उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है.

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‘दृश्यम 3’ से पड़ेगा ‘हनुमान अंश’ की कमाई पर असर?

अब सामने एक और बड़ी फिल्म है. ‘दृश्यम 3’ 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इसका सीधा असर ‘हनुमान अंश’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ेगा? रागिनी सोना ने माना कि असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उनका कहना है कि दोनों फिल्मों की जॉनर अलग है.

स्क्रीन से बातचीत में उन्होंने कहा- बिल्कुल पड़ेगा. जैसा मैंने कहा, हम सभी फिल्मों के अच्छा करने की प्रार्थना करते हैं. मैं भी ‘दृश्यम’ के थिएटर में आने का इंतजार कर रही हूं और मैं इसे देखने जाऊंगी, क्योंकि मैं ‘दृश्यम’ की फैन हूं. लेकिन बात यह है कि हम उस जॉनर से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से जब ‘टॉक्सिक’ आई थी, तब डर नहीं था.

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बड़ी फिल्मों को ज्यादा स्क्रीन मिलने से भी नहीं डर रहे मेकर्स

बड़ी फिल्मों के रिलीज होने पर अक्सर छोटी फिल्मों के शो और स्क्रीन कम होने की चर्चा होती है.‘हनुमान अंश’ को लेकर भी यही सवाल पूछा गया.

इस पर रागिनी सोना ने कहा- हम जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने बहुत कुछ झेला है… और इसे भी झेल लेंगे. अब हमें पता है कि ग्राफ ऊपर-नीचे होता रहता है और यह भी शुरू होगा, क्योंकि कहीं न कहीं यही हर फिल्म के साथ होता है. इसलिए अब हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं. हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि चीजें किस तरह हो रही हैं और हमें यह भी पता है कि आगे क्या होगा. थिएटर के बारे में, जैसा कि हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से पता चल रहा है, लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं या इसे हटाने की बात नहीं कर रहे हैं. मुझे लगता है कि समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ थिएटर इसे नहीं दिखाएंगे.

100 दिन तक थिएटर में चलाने का है सपना

‘हनुमान अंश’ के मेकर्स अब फिल्म को 100 दिन तक सिनेमाघरों में चलाने की उम्मीद कर रहे हैं. रागिनी सोना ने भरोसे के साथ कहा- हम सभी इसकी उम्मीद कर रहे हैं और हम सभी को पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा. बाबा जी हमारे साथ हैं, नीम करौली बाबा जी, हनुमान जी और वह फिल्म को आशीर्वाद दे रहे हैं. हम देख सकते हैं कि वे धरती पर आए हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने जाएं.

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अब ‘हनुमान अंश’ की टीम सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि 100 दिन का थिएट्रिकल रन हासिल करने की तरफ भी देख रही है.

नीम करोली बाबा की जिंदगी से प्रेरित है फिल्म

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म नीम करोली बाबा की जिंदगी से प्रेरित है, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी के नाम से भी जानते हैं. उनके अनुयायी उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं. नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में प्रेम, भक्ति और सेवा को खास महत्व दिया गया था.

उनका प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा. 1960 और 1970 के दशक में पश्चिमी देशों से भी कई आध्यात्मिक जिज्ञासु भारत पहुंचे और उनसे प्रभावित हुए.

बॉक्स ऑफिस पर कहां पहुंची ‘हनुमान अंश’?

अब आते हैं फिल्म के कमाई के आंकड़ों पर. ‘हनुमान अंश’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 331.70 करोड़ रुपये ग्रॉस और 280.93 करोड़ रुपये नेट कमा लिए हैं. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 366.45 करोड़ रुपये बताया गया है. करीब 1.75 से 2 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म के लिए ये आंकड़े बेहद बड़े हैं. यही वजह है कि ‘हनुमान अंश’ की कमाई और अब इसकी OTT डील, दोनों पर इंडस्ट्री की नजर बनी हुई है. फिलहाल 100 करोड़ रुपये की OTT डील की खबर को प्रोड्यूसर ने खारिज कर दिया है, लेकिन जल्द ही फिल्म की आधिकारिक OTT डील का ऐलान होने की उम्मीद है.

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