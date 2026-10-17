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Anil Kumble Birthday: एक पारी में 10 विकेट, टेस्ट में 619 शिकार... ऐसा रहा 'जंबो' का सफर

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले आज (17 अक्टूबर) अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 619 विकेट लेकर इतिहास रचा है. पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का उनका रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट फैन्स को याद है. जानिए 'जंबो' के शानदार करियर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और क्रिकेट में उनके योगदान की पूरी कहानी.

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जब पाकिस्तान पर अकेले भारी पड़े कुंबले, एक पारी में 10 विकेट लेकर रचा था इतिहास (Photo: ITG)
जब पाकिस्तान पर अकेले भारी पड़े कुंबले, एक पारी में 10 विकेट लेकर रचा था इतिहास (Photo: ITG)

Anil Kumble Birthday: क्रिकेट की दुनिया में जब भी महान स्पिन गेंदबाजों का जिक्र होता है, तो भारत के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. कुंबले का शनिवार (17 अक्टूबर) को जन्मदिन है. वह 56 साल के हो गए. 

17 अक्टूबर 1970 को जन्मे कुंबले अपनी सटीक लाइन-लेंथ और विकेट लेने की क्षमता के लिए हमेशा मशहूर रहे. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 619 विकेट हासिल किए और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है.

कुंबले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह दूसरे लेग स्पिनरों की तरह गेंद को बहुत ज्यादा टर्न कराते थे. उनकी तेजी, उछाल और सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी. यही वजह रही कि उन्होंने लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी.

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पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में झटके 10 विकेट

कुंबले के करियर का सबसे यादगार पल 7 फरवरी 1999 को आया, जब उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट झटक लिए. उन्होंने 26.3 ओवरों में 74 रन देकर 10 विकेट हासिल किए. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ वह टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने. उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में यह कारनामा किया था.

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विदेश में भी भारत को दिलाई यादगार जीत

कुंबले ने विदेशी धरती पर भी अपनी काबिलियत साबित की है. 2002 में लीड्स टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद 2003-04 में एडिलेड टेस्ट में उनके 6 विकेट भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रमुख कारण रहे. 1996 से 1998 के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट मुकाबलों में भी कुंबले का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 32 विकेट झटके.

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400 से 600 टेस्ट विकेट तक का सफर

कुंबले ने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं. उन्होंने 2004-05 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 400 टेस्ट विकेट पूरे किए. जनवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में वह 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने. अगस्त 2007 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 'द ओवल' में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया. यह उपलब्धि उन्होंने अपने 117वें टेस्ट मैच में हासिल की.

टूटे जबड़े के साथ की गेंदबाजी

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कुंबले ने 2002 के एंटीगा टेस्ट में टूटे हुए जबड़े के साथ वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया था. कुंबले ने तब टूटे जबड़े के साथ लगातार 14 ओवर डाले और ब्रायन लारा को आउट किया.

कुंबले को उस मुकाबले में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मर्विन डिलन की गेंद लगी थी, लेकिन खून बहने के बावजूद उन्होंने 20 मिनट और बल्लेबाजी की. 

भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली

नवंबर 2007 में कुंबले को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई. उनकी अगुवाई में भारत ने 2007-08 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर्थ में यादगार जीत दर्ज की. कुंबले ने साल 2007 से 2008 के बीच 14 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी.

इन 14 मुकाबलों में उन्हें 3 मैचों में जीत तो वहीं 5 मैचों में हार मिली, 6 मुकाबले ड्रॉ रहे थे. 2007-08 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टेस्ट कप्तान बनाया गया था, जहां उन्होंने यह सीरीज जीती, जो 27 साल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली घरेलू सीरीज जीत थी. 

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अक्टूबर 2008 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया. दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद उनका शानदार इंटरनेशनल सफर समाप्त हुआ. बाद में उन्होंने प्रशासनिक भूमिकाओं में भी योगदान दिया और 2012 में आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने 23 जून 2016 को अनिल कुंबले को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया. कुंबले करीब एक साल तक टीम इंडिया के कोच रहे.

  • कैसा रहा कुंबले का इंटरनेशनल करियर?
  • टेस्ट मैच: 132
  • पारी: 236
  • विकेट: 619
  • औसत: 29.65
  • इकोनॉमी: 2.69
  • सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: 10/74
  • ODI मैच: 271
  • पारी: 265, विकेट: 337
  • औसत: 30.89
  • ​​​​​​​इकोनॉमी: 4.30
  • ​​​​​​​सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: 6/12


​​​​​​​Report: Vijay Singh 

 

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