scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटियाला में पराली जलाने के 380 मामले... 198 FIR दर्ज, 7.80 लाख का जुर्माना, 2.85 लाख की वसूली

पंजाब के पटियाला में पराली जलाने के 380 मामले सामने आए हैं. 198 FIR दर्ज कर 7.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 2.85 लाख की वसूली हुई. राज्य में अब तक 5,571 घटनाएं दर्ज की गई हैं. जानें पूरी कहानी.

Advertisement
X
पंजाब में अब तक पराली जलाने के 5,571 मामले दर्ज हुए हैं (फोटो-ITG)
पंजाब में अब तक पराली जलाने के 5,571 मामले दर्ज हुए हैं (फोटो-ITG)

पंजाब के पटियाला जिले में पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. जिले में अब तक पराली जलाने की 380 घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से 331 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 213 जगहों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है. इन मामलों में 155 किसानों पर एनवायरनमेंटल कंपनसेशन (EC) लगाया गया है. प्रशासन ने कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से अब तक 2 लाख 85 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है.

पटियाला में पराली जलाने के मामलों में अब तक 198 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 132 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. जिले में किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी देने के लिए 390 नोटिस भी जारी किए गए हैं. प्रशासन और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से खेतों की निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए निरीक्षण और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है.

पंजाब में पराली जलाने के 5,571 मामले दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

लॉरेंस गैंग के नाम पर केजरीवाल को मिली फर्ज़ी धमकी
दादी के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह ने 14 से 17 नवंबर तक अंतरिम जमानत मांगी है. (File Photo: ITG)
दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे अमृतपाल सिंह? सुनवाई टली
Punjab Stubble Burning Cases 2026
पंजाब में पराली जलाने के 5,517 मामले, पांचवें नंबर पर पटियाला
पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं (Photo-ITG)
पंजाब में पराली जलाने के 5517 मामले, 1259 FIR दर्ज
Punjab PCS exam row
PSC मेन्स परीक्षा 2025 के नतीजों पर क्यों घमासान? देखें पंजाब आजतक

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 12 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे राज्य में पराली जलाने की कुल 5,571 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं के बाद प्रशासन की ओर से 5,089 खेतों का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान 2,176 स्थानों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है. यानी पराली जलाने की शिकायतों और घटनाओं को लेकर राज्यभर में निगरानी और सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक 1,884 मामलों में एनवायरनमेंटल कंपनसेशन (EC) लगाया गया है. इन मामलों में कुल 9 करोड़ 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 38 लाख 25 हजार रुपये की वसूली हुई है. इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में 1,536 एफआईआर दर्ज की गई हैं. वहीं, 1,769 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. रेड एंट्री का मतलब है कि संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में पराली जलाने की कार्रवाई दर्ज की गई है.

34 मामलों में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई

PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और कार्रवाई में लापरवाही से जुड़े 34 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है. इसके अलावा राज्यभर में किसानों को पराली नहीं जलाने की चेतावनी देते हुए अब तक 1,542 नोटिस जारी किए गए हैं. प्रशासन की ओर से खेतों का निरीक्षण करने के साथ ही पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. इन कदमों का मकसद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है.

फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले

पंजाब में जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 737 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद तरनतारन में 688 और संगरूर में 640 घटनाएं सामने आई हैं. बठिंडा में 501 और पटियाला में 380 मामले दर्ज किए गए हैं. इन जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है.

Advertisement

अन्य जिलों की बात करें तो लुधियाना में पराली जलाने की 284 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मोगा में 266 और अमृतसर में 257 घटनाएं सामने आई हैं. राज्य के अलग-अलग जिलों में खेतों का निरीक्षण कर आगजनी की पुष्टि की जा रही है. इसके बाद संबंधित मामलों में जुर्माना, एफआईआर और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है.

पंजाब में 97.39 फीसदी धान की कटाई पूरी

PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में इस सीजन में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई है. इसमें से 97.39 फीसदी क्षेत्र में धान की कटाई पूरी हो चुकी है. यानी राज्य में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें खेतों की निगरानी कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं.

गौरतलब है कि धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है. इसी को रोकने के लिए पंजाब में किसानों के खिलाफ पर्यावरणीय मुआवजा लगाने, एफआईआर दर्ज करने, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने और चेतावनी नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

पटियाला में पराली जलाने के मामलों के प्रमुख आंकड़े-

पराली जलाने की घटनाएं       380
खेतों का निरीक्षण                 331
पराली जलने की पुष्टि            213
EC लगाए गए मामले           155
कुल जुर्माना                        ₹7.80 लाख
जुर्माने की वसूली                 ₹2.85 लाख
एफआईआर दर्ज                 198
राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री      132
चेतावनी नोटिस                    390

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमीन हड़पने और रंगदारी मामले में कोलकाता के पूर्व DCP पर एक्शन, ED ने जब्त की 2.78 करोड़ रुपये की संपत्ति |
    'कैरेक्टर ढीला..तेरी पैंट में नाड़ा नहीं', बहन लव पर स्काउट का अश्लील कमेंट, रिश्ते की तोड़ी मर्यादा, गुस्से में हुए गंजे |
    16 नवंबर से तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर जाएंगे PM मोदी |
    शेयर बाजार में तेजी गायब! कच्चे तेल से महंगाई तक... गिरावट की 5 बड़ी वजहें |
    काशी बनी कमाई का बड़ा केंद्र, धार्मिक पर्यटन से हजारों लोगों को मिला रोजगार |
    पिता जीजा को पैसे देते हैं, इसी शक में साले ने चाकू से मार डाला... बहन बीच-बचाव करने आई तो उस पर भी हमला |
    लिवर में गड़बड़ी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर ने बताया करा लें LFT टेस्ट |
    दिल्ली में जहरीली हवा, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर! देखें सिक्किम, हिमाचल से कश्मीर तक के VIDEOS |
    Chhathi Maiya Aarti: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया की आरती, यहां पढ़ें पूरी लिरिक्स |
    रंगेहाथ पकड़ के दिखाओ: नाइट ड्यूटी का नाटक कर घर लौटा पति, पड़ोसी के कमरे में मिली पत्नी! फिर हुआ खौफनाक कांड
    Advertisement