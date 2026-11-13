पटियाला में पराली जलाने के 380 मामले... 198 FIR दर्ज, 7.80 लाख का जुर्माना, 2.85 लाख की वसूली

पंजाब के पटियाला जिले में पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. जिले में अब तक पराली जलाने की 380 घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से 331 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 213 जगहों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है. इन मामलों में 155 किसानों पर एनवायरनमेंटल कंपनसेशन (EC) लगाया गया है. प्रशासन ने कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से अब तक 2 लाख 85 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है.

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पटियाला में पराली जलाने के मामलों में अब तक 198 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 132 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. जिले में किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी देने के लिए 390 नोटिस भी जारी किए गए हैं. प्रशासन और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से खेतों की निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए निरीक्षण और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है.

पंजाब में पराली जलाने के 5,571 मामले दर्ज

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 12 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे राज्य में पराली जलाने की कुल 5,571 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं के बाद प्रशासन की ओर से 5,089 खेतों का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान 2,176 स्थानों पर खेतों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है. यानी पराली जलाने की शिकायतों और घटनाओं को लेकर राज्यभर में निगरानी और सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक 1,884 मामलों में एनवायरनमेंटल कंपनसेशन (EC) लगाया गया है. इन मामलों में कुल 9 करोड़ 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 38 लाख 25 हजार रुपये की वसूली हुई है. इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में 1,536 एफआईआर दर्ज की गई हैं. वहीं, 1,769 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. रेड एंट्री का मतलब है कि संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में पराली जलाने की कार्रवाई दर्ज की गई है.

34 मामलों में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई

PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और कार्रवाई में लापरवाही से जुड़े 34 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है. इसके अलावा राज्यभर में किसानों को पराली नहीं जलाने की चेतावनी देते हुए अब तक 1,542 नोटिस जारी किए गए हैं. प्रशासन की ओर से खेतों का निरीक्षण करने के साथ ही पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. इन कदमों का मकसद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है.

फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले

पंजाब में जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे ज्यादा 737 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद तरनतारन में 688 और संगरूर में 640 घटनाएं सामने आई हैं. बठिंडा में 501 और पटियाला में 380 मामले दर्ज किए गए हैं. इन जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है.

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अन्य जिलों की बात करें तो लुधियाना में पराली जलाने की 284 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मोगा में 266 और अमृतसर में 257 घटनाएं सामने आई हैं. राज्य के अलग-अलग जिलों में खेतों का निरीक्षण कर आगजनी की पुष्टि की जा रही है. इसके बाद संबंधित मामलों में जुर्माना, एफआईआर और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है.

पंजाब में 97.39 फीसदी धान की कटाई पूरी

PPCB की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में इस सीजन में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई है. इसमें से 97.39 फीसदी क्षेत्र में धान की कटाई पूरी हो चुकी है. यानी राज्य में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें खेतों की निगरानी कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं.

गौरतलब है कि धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है. इसी को रोकने के लिए पंजाब में किसानों के खिलाफ पर्यावरणीय मुआवजा लगाने, एफआईआर दर्ज करने, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने और चेतावनी नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है.

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पटियाला में पराली जलाने के मामलों के प्रमुख आंकड़े-

पराली जलाने की घटनाएं 380

खेतों का निरीक्षण 331

पराली जलने की पुष्टि 213

EC लगाए गए मामले 155

कुल जुर्माना ₹7.80 लाख

जुर्माने की वसूली ₹2.85 लाख

एफआईआर दर्ज 198

राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री 132

चेतावनी नोटिस 390

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