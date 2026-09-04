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घर में सो रहा था 70 साल का बुजुर्ग, अचानक घुस आया आवारा कुत्तों का झुंड... नोच-नोचकर ले ली जान

रात में घर के अंदर 70 साल का बुजुर्ग सो रहा था. तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड घर में घुसा और उस पर टूट पड़ा. बुजुर्ग की चीख सुनकर भाई बचाने दौड़ा तो कुत्ते उस पर भी झपट पड़े. जब तक आसपास के लोग पहुंचे और कुत्तों को भगाया, तब तक बुजुर्ग की जान जा चुकी थी. यह पूरा मामला तेलंगाना के मंचेरियल का है.

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घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल. (Photo: Representational)
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल. (Photo: Representational)

तेलंगाना के मंचेरियल जिले में आवारा कुत्तों के झुंड ने 70 साल के एक बुजुर्ग की जान ले ली. बुजुर्ग अपने घर के अंदर सो रहे थे, तभी अचानक कई आवारा कुत्ते घर में घुस आए और उन पर हमला कर दिया. बुजुर्ग की चीख सुनकर उनका बड़ा भाई उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन कुत्तों ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को किसी तरह वहां से भगाया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

मामला मंचेरियल जिले के दांडेपल्ली मंडल मुख्यालय की SC कॉलोनी का है. मृतक की पहचान 70 वर्षीय ओरागंती पोशन्ना के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पोशन्ना अपने घर में सो रहे थे. इसी दौरान आवारा कुत्तों का एक झुंड अचानक घर के परिसर में घुस आया. कुत्तों ने पोशन्ना पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से वह चीखने लगे. उनकी आवाज सुनकर उनके बड़े भाई मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाने की कोशिश की. लेकिन कुत्ते पीछे हटने के बजाय उन पर भी झपटने लगे.

यह भी पढ़ें: घर के बाहर खेल रहा था 4 साल का मासूम, आवारा कुत्ते ने जमीन पर गिराकर काटा, घटना CCTV में कैद

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मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए. लोगों ने मिलकर कुत्तों को वहां से भगाया. इसके बाद दांडेपल्ली गांव के सरपंच राजेश्वर को घटना की जानकारी दी गई. सरपंच ने तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी. लेकिन जब 108 की टीम मौके पर पहुंची और पोशन्ना की जांच की, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. 

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इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. एक बुजुर्ग पर घर के अंदर आवारा कुत्तों के झुंड के हमले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों के बीच आवारा कुत्तों को लेकर पहले से बनी चिंता अब और बढ़ गई है. फिलहाल घटना में पोशन्ना की मौत हो गई है, जबकि उनके भाई पर भी कुत्तों ने हमला करने की कोशिश की. घटना ने एक बार फिर आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और लोगों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है.

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