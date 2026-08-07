मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी बना 'सुपरमैन', बाउंड्री पर किया ऐसा करिश्मा कि सब देखते रह गए, VIDEO

द हंड्रेड 2026 में गुरुवार (6 अगस्त) को लंदन स्पिरिट और MI लंदन के बीच मुकाबला खेला गया. लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में आयोजित इस मुकाबले में MI लंदन ने 4 विकेट से जीत हासिल की. वैसे इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा विल जैक्स के हैरतअंगेज कैच की रही. MI लंदन के स्टार ऑलराउंडर जैक्स ने बाउंड्री लाइन पर ऐसा कमाल दिखाया, जिसे देखकर बल्लेबाज से लेकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक तक हैरान रह गए.

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विल जैक्स ने पहले गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से बचाया और फिर मैदान के अंदर लौटकर फुल लेंथ डाइव लगाते हुए एक हाथ से कैच पूरा कर लिया. जैक्स के इस शानदार प्रयास ने लंदन स्पिरिट के सेट बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस की पारी खत्म कर दी. प्रिटोरियस अर्धशतक बनाकर क्रीज पर जम चुके थे और टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैक्स की शानदार फील्डिंग ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया.

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यह कैच MI लंदन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि लुआन-ड्रे प्रिटोरियस लंदन स्पिरिट की पारी को संभाले हुए थे. दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने संयम बनाए रखा और शानदार अर्धशतक लगाया. MI लंदन के गेंदबाज बल्लेबाजों को आसानी से शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे थे. इसके बावजूद प्रिटोरियस क्रीज पर टिके रहे. ऐसे में उनका विकेट हासिल करने के लिए किसी खास प्रयास की जरूरत थी और जैक्स ने वही कर दिखाया.

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इस लंदन डर्बी को देखने के लिए लॉर्ड्स में 27,721 दर्शक मौजूद थे, जो द हंड्रेड के ग्रुप स्टेज मुकाबले के लिए रिकॉर्ड भी रहा. इतने बड़े क्राउड के सामने विल जैक्स का कैच मैच के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया. लंदन स्पिरिट ने आखिरकार जेमी ओवर्टन और जेम्स कोल्स की आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की मदद से 160/5 का स्कोर खड़ा किया.

161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI लंदन के लिए जैक्स ओपनिंग करने आए. हालांकि बल्ले से वो सिर्फ 18 रन बना पाए, लेकिन उससे पहले बाउंड्री पर लिया गया उनका अविश्वसनीय कैच मुकाबले की बड़ी हाइलाइट बन चुका था. आखिर में सिकंदर रजा (16 गेंदों पर 32 रन) की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते MI लंदन ने 6 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

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