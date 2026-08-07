जब 12 साल बड़़ी अमृता सिंह से सैफ ने गुपचुप की शादी, स्कूल में थीं बहनें, पेरेंट्स से मिली वॉर्निंग

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी. आनन-फानन में हुई इस शादी से सैफ की बहनें सोहा और सबा नदारद थीं. नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो डबल डेट में खान सिस्टर्स ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने भाई सैफ की शादी अटेंड ना करने की वजह बताई है.

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सैफ की शादी...नदारद बहनें

दोनों बहनों ने बताया कि उन्हें सैफ-अमृता की शादी की न्यूज स्कूल में मिली थी. सबा के मुताबिक, वो उस वक्त 15 साल की थीं, जबकि सोहा 13 साल की थीं. वो कहती हैं- जब सैफ की शादी हुई, तब हम स्कूल में थे. हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया. हमारे पेरेंट्स का फोन आया था. उन्होंने हमें भाई की शादी की न्यूज देकर कहा कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है. तब भाई की शादी की खबरें न्यूजपेपर्स में थीं. लेकिन हम नहीं जानते थे ये न्यूज कितनी सच है. तभी हमें चुप रहने के लिए कहा गया था. ये बात सुनकर नेहा धूपिया शॉक्ड थीं. इस पर सोहा ने कहा, हम उस समय बहुत छोटे थे. मेरी फ्रेंच टीचर ने मुझे इस शादी के बारे में बताया था. सब कुछ अचानक से हुआ था.

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सैफ और अमृता का अफेयर 90 के दशक में सबसे चर्चित रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी. तब सैफ स्ट्रगलिंग फेज में थे और अमृता बड़ी स्टार थीं. उनके बीच 12 साल का फासला था. उन्होंने 1991 में शादी की, तब सैफ सिर्फ 21 साल के थे.

डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप खोसला ने नम्रता जकारिया संग बातचीत में बताया था कि सैफ-अमृता की शादी के लिए एक मौलवी और एक सिख पुजारी आए थे. दोस्त के घर में ये शादी हुई. उनके मुताबिक, शादी के अमृता का नाम अजीजा रखा गया. सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी अमृता को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया था. उनके दो बच्चे हुए, सारा और इब्राहिम.

मगर ये शादी चली नहीं. 1991 में हुई ये शादी 2004 में खत्म हुई. कहते हैं इस रिश्ते से सैफ की मां शर्मिला टैगोर खुश नहीं थीं. उन्होंने बेटे को एक्ट्रेस संग शादी करने से मना किया था. लेकिन सैफ नहीं माने. अमृता से तलाक के बाद सैफ ने करीना कपूर संग घर बसाया. सैफ-करीना हैप्पी मैरिड कपल हैं. उनके दो बेटे हैं- तैमूर और जेह.



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