scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब 12 साल बड़़ी अमृता सिंह से सैफ ने गुपचुप की शादी, स्कूल में थीं बहनें, पेरेंट्स से मिली वॉर्निंग

सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से 1991 में हुई थी, जिसमें उनकी बहनें सोहा और सबा नदारद थीं. आखिर इसकी क्या वजह थी, खान सिस्टर्स ने वजह बताई है.

Advertisement
X
सबा-सोहा ने क्यों भाई की शादी मिस की? (Photo: Instagram @sabapataudi)
सबा-सोहा ने क्यों भाई की शादी मिस की? (Photo: Instagram @sabapataudi)

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी. आनन-फानन में हुई इस शादी से सैफ की बहनें सोहा और सबा नदारद थीं. नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो डबल डेट में खान सिस्टर्स ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने भाई सैफ की शादी अटेंड ना करने की वजह बताई है.

सैफ की शादी...नदारद बहनें
दोनों बहनों ने बताया कि उन्हें सैफ-अमृता की शादी की न्यूज स्कूल में मिली थी. सबा के मुताबिक, वो उस वक्त 15 साल की थीं, जबकि सोहा 13 साल की थीं. वो कहती हैं- जब सैफ की शादी हुई, तब हम स्कूल में थे. हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया. हमारे पेरेंट्स का फोन आया था. उन्होंने हमें भाई की शादी की न्यूज देकर कहा कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है. तब भाई की शादी की खबरें न्यूजपेपर्स में थीं. लेकिन हम नहीं जानते थे ये न्यूज कितनी सच है. तभी हमें चुप रहने के लिए कहा गया था. ये बात सुनकर नेहा धूपिया शॉक्ड थीं. इस पर सोहा ने कहा, हम उस समय बहुत छोटे थे. मेरी फ्रेंच टीचर ने मुझे इस शादी के बारे में बताया था. सब कुछ अचानक से हुआ था.

Advertisement

सैफ और अमृता का अफेयर 90 के दशक में सबसे चर्चित रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी. तब सैफ स्ट्रगलिंग फेज में थे और अमृता बड़ी स्टार थीं. उनके बीच 12 साल का फासला था. उन्होंने 1991 में शादी की, तब सैफ सिर्फ 21 साल के थे.

सम्बंधित ख़बरें

Saba pataudi remains unmarried after wedding called off at 19
'मुझे मर्द चाहिए था', न बॉयफ्रेंड-न शादी करना चाहती हैं सैफ की छोटी बहन, 50 की उम्र में सिंगल, 19 में टूटा था रिश्ता
Kriti and Ziva
कृति और धोनी की बेटी जीवा की बॉन्डिंग ने लूटी लाइमलाइट
Saif Ali Khan,Akshay Kumar India Vs England
लॉर्ड्स में अक्षय कुमार का 'वाइट बियर्ड' लुक हुआ वायरल
India Vs England 3rd ODI Lords
लॉर्ड्स में दिखे सैफ-तैमूर, कृति और अर्जुन कपूर ने भी बढ़ाई रौनक
Haiwaan arrives in cinemas on 11th September
'हैवान' का फर्स्ट लुक आउट, खूंखार दिखे अक्षय कुमार-सैफ

डिजाइनर अब्बू जानी और संदीप खोसला ने नम्रता जकारिया संग बातचीत में बताया था कि सैफ-अमृता की शादी के लिए एक मौलवी और एक सिख पुजारी आए थे. दोस्त के घर में ये शादी हुई. उनके मुताबिक, शादी के अमृता का नाम अजीजा रखा गया. सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी अमृता को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया था. उनके दो बच्चे हुए, सारा और इब्राहिम.

मगर ये शादी चली नहीं. 1991 में हुई ये शादी 2004 में खत्म हुई. कहते हैं इस रिश्ते से सैफ की मां शर्मिला टैगोर खुश नहीं थीं. उन्होंने बेटे को एक्ट्रेस संग शादी करने से मना किया था. लेकिन सैफ नहीं माने. अमृता से तलाक के बाद सैफ ने करीना कपूर संग घर बसाया. सैफ-करीना हैप्पी मैरिड कपल हैं. उनके दो बेटे हैं- तैमूर और जेह.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कैसे बनी भारत की पहली MRI मशीन? रतन टाटा और श्रीधर वेम्बू के बिना नहीं था संभव |
    How to clean kitchen ceiling fan: किचन का सीलिंग फैन हो गया है गंदा और चिपचिपा? पानी में इस चीज को मिलाकर करें साफ, चुटकियों में चमकेगा |
    आस्था, समरसता और स्वाभिमान, योगी सरकार में कैसे बदला कांवड़ यात्रा का स्वरूप |
    'मेरी बेटी डॉक्टर है, मजबूती से साथ खड़ा हूं' दामाद-समधी की गिरफ्तारी के बाद छलका BJP विधायक ज्ञान तिवारी का दर्द |
    हालात से हारे, टूट गए तारे… ग्लास्गो में चमके नए सितारे, लेकिन हिमा दास और दुती चंद की रेस कहां छूट गई? |
    Parliament Monsoon Session Live: मॉनसून सत्र का 15वां दिन आज... थोड़ी देर में मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद |
    पश्चिम बंगाल: शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का पर्दाफाश... ऑफिस के ही स्टाफ सागर ने दी थी यूपी के शूटरों को सुपारी |
    Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बुधादित्य सहित 3 शुभ योग, 5 राशियों पर शिव कृपा |
    'ये शिवभक्त नहीं, नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी', देखें कांवड़ियों पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान |
    रांची में भूख हड़ताल पर बैठे राहुल की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया
    Advertisement