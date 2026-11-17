हैदराबाद में नकली प्रीमियम शराब बेचने वाले एक गिरोह का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश किया है. शमशाबाद इलाके में चल रहे इस कथित रैकेट में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि ये लोग महंगे ब्रांड की खाली शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचते थे.

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इसके लिए जॉन वॉकर (Johnnie Walker), ड्यूअर्स (Dewar’s) और 100 पाइपर्स (100 Pipers) जैसे प्रीमियम ब्रांड की खाली बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा था. आरोपी सस्ती शराब को प्रीमियम व्हिस्की बताकर ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेच रहे थे.

ग्रेटर हैदराबाद आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वंगाली अशोक (43) और मोहम्मद याकूब पाशा (29) के रूप में हुई है. अशोक पहले एक डिस्टिलरी में काम कर चुका है, जबकि याकूब पाशा कबाड़ का कारोबार करता है.

जांच में सामने आया है कि अशोक कथित तौर पर याकूब पाशा की कबाड़ की दुकान से प्रीमियम शराब की खाली बोतलें खरीदता था. इन बोतलों को साफ करने के बाद उनमें सस्ती शराब भरकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता था.

आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, अशोक खाली बोतलों में डाउन टाउन (Down Town) ब्रांड की सस्ती शराब भरता था. इस शराब की एक बोतल की कीमत करीब 560 रुपये बताई गई है. इसके बाद शराब को जॉन वॉकर, ड्यूअर्स और 100 पाइपर्स जैसे महंगे ब्रांड की बोतलों में पैक किया जाता था.

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आरोप है कि इस तरह तैयार की गई शराब को असली प्रीमियम व्हिस्की बताकर ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचा जाता था. इस पूरे काम में याकूब पाशा कथित तौर पर खाली बोतलें उपलब्ध कराने में मदद करता था.

इस अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ टास्क फोर्स (DTF) की टीम ने कार्रवाई की. टीम ने शमशाबाद के साथम्राई इलाके में अशोक के घर पर छापा मारा. इस दौरान अधिकारियों ने शराब से भरी 10 बोतलें बरामद कीं.

इसके अलावा 30 से ज्यादा खाली प्रीमियम शराब की बोतलें भी जब्त की गईं. आबकारी विभाग अब बरामद शराब और खाली बोतलों के आधार पर इस रैकेट के नेटवर्क की जांच कर रहा है.

अधिकारियों को आशंका है कि आरोपी अब तक करीब 10 स्थानीय ग्राहकों को ऐसी रीफिल की गई शराब बेच चुके हैं. आबकारी विभाग अब इन ग्राहकों की पहचान करने और उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है.

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि शराब खरीदने वाले लोगों का इस अवैध कारोबार से कोई अन्य संबंध तो नहीं है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

ग्रेटर हैदराबाद आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई के लिए डीटीएफ की टीम की सराहना की है. यह कार्रवाई इंस्पेक्टर (CI) नरेंद्र के नेतृत्व में की गई. फिलहाल विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस रैकेट का कारोबार कितने समय से चल रहा था और इसके जरिए कितने लोगों तक नकली प्रीमियम शराब पहुंचाई गई.

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जांच के दौरान आरोपियों के नेटवर्क और संभावित खरीदारों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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