बॉलीवुड के 'महानायक' अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं. फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बारे में तो हर कोई जानता है. लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक ऐसी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है. एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर कयाकिंग (Kayaking) कर रहे थे, तभी उनकी नाव पलट गई और वो पानी में डूबने लगे. इस दौरान काफी देर तक कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था.

और पढ़ें

नेपाल में डूबते हुए बचे थे अमिताभ

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 18 के दौरान इस खौफनाक अनुभव के बारे में बताया. शो में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान नेपाल में हुए अपने इस हादसे को याद किया. अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो नेपाल में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान किसी ने उन्हें कयाकिंग करने का सुझाव दिया. उस शख्स ने इसे एक शानदार एक्सपीरियंस बताया था. हालांकि, बिग बी के लिए ये अनुभव बेहद खतरनाक साबित हुआ.

एक्टर ने बताया कि कयाक काफी छोटी और संकरी होती है, जिसकी वजह से उन्हें उसमें बैठने में करीब 45 मिनट लग गए थे. शुरुआत में वो कयाकिंग करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करने का फैसला कर लिया. हालांकि, उनका ये फैसला उनकी जान पर भारी पड़ सकता था.

Advertisement

अमिताभ ने इस घटना को याद करते हुए कहा- आपको कयाक को सही दिशा में चलाने के लिए पैडल मारना होता है. मेरे साथ हुआ ये कि मुझे नाव को एक तरफ मोड़ना था, लेकिन मैंने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया. इसकी वजह से नाव पलट गई. मुझे पहले ही समझाया गया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है, तो पानी के अंदर से अपने हाथों को ऊपर की तरफ धकेलना चाहिए, ताकि नाव दोबारा सीधी हो सके. अगर ऐसा करने से भी बात ना बने, तो दोनों हाथों को पानी के अंदर तेजी से हिलाना चाहिए, ताकि आसपास मौजूद लोगों को पता चल सके कि कोई डूब रहा है.

पानी में डूबते रहे, कोई बचाने नहीं पहुंचा

अमिताभ बच्चन ने आगे कहा- मैं भी पानी के अंदर तेजी से अपने हाथ हिला रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. आखिर कोई इंसान इतनी देर तक अपनी सांस रोककर भी तो नहीं रह सकता. आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया. सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म का हीरो खुद पानी में डूब रहा था. सोचिए, अगर मुझे कुछ हो जाता तो उन्हें किसी दूसरे हीरो के साथ शूटिंग जारी रखनी पड़ती।.

Advertisement

हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय बाद झरने के पास खड़े एक शख्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है. इसके बाद उसने किसी तरह अमिताभ को पानी से बाहर निकाला. एक्टर ने आगे कहा कि ये पूरा अनुभव बेहद मुश्किल भरा था. किसी इंसान को वहां से बाहर निकालने के लिए तीन से चार लोगों की जरूरत पड़ती है. मुझे बाहर निकालना भी काफी मुश्किल साबित हुआ था.

बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों कई सारे कारणों से सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. दूसरी तरफ, उनके बंगले जलसा पर विवाद चल रहा है. बिग बी की भाभी रमोला बच्चन ने पारिवारिक संपत्ति पर सवाल उठाए हैं.

---- समाप्त ----