मुंबई की लोकल ट्रेन में दो लोगों के बीच झगड़े के दौरान फेंके गए चाकू से 53 वर्षीय एक यात्री घायल हो गया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. घटना रविवार को विरार-चर्चगेट फास्ट लोकल ट्रेन में हुई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया है.

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घायल यात्री की पहचान सायन निवासी सुरेश शर्मा के रूप में हुई है. शर्मा ने पुलिस को बताया कि अंधेरी स्टेशन से ट्रेन के रवाना होते समय दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ. इसी दौरान उनमें से एक ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू फेंका. हालांकि, चाकू उस व्यक्ति को नहीं लगा और शर्मा को जा लगा.

पुलिस के अनुसार, यात्रियों ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई. ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी. इसके बाद शर्मा को बांद्रा स्टेशन मास्टर के कार्यालय ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद शर्मा को भाभा अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में चाकू बरामद कर लिया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया. आरोपी की पहचान नासिक निवासी 25 वर्षीय शिवा गायकवाड़ के रूप में हुई है. अधिकारी ने बताया कि आरोपी को बाद में बांद्रा स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया गया.

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इनपुट- शिवशंकर तिवारी

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