केरल से दिनदहाड़े चाकू के बल पर लूट-पाट का मामला सामने आया है. मलप्पुरम के नीलांबुर के पास सोमवार को 36 साल के फिरोस से 9.95 लाख रुपये लूट लिए गए. पुलिस के मुताबिक, चार लोगों ने फिरोस को रोककर उनस पर चाकू से हमले किए और पैसे लूटे. मामला कारोबारी परिसर के पास का बताया जा रहा है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.

और पढ़ें

शिकायत के मुताबिक, फिरोस कारोबारी परिसर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे. इसी दौरान चार लोगों ने उन्हें बीच में रोक लिया और उनके पास मौजूद नकदी छीन ली. आरोप है कि हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला भी किया, जिससे उन्हें चोटें आईं.

सामने आई फुटेज में फिरोस खुद को बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए. चार में से तीन हमलावर उन पर हमला कर रहे थे, जबकि चौथा 9.95 लाख रुपये की नकदी वाला बंडल लेकर वहां से भाग गया. इसके बाद हमलावरों द्वारा कथित तौैर पर उनकी शर्ट फाड़ने और पैसे लेकर भागने के बाद फिरोस मौके से पैदल जाते दिखाई दिए.

FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस

FIR के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह करीब 11.45 बजे हुई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के तहत गलत तरीके से रोकने, धारा 118 के तहत खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने, धारा 309 के तहत लूट और धारा 3(5) के तहत साझा इरादे से जुड़ा मामला दर्ज किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गनपॉइंट पर SUV लूटकर फरार हुए बदमाश, पठानकोट-जम्मू बॉर्डर पर हाई अलर्ट

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वीडियो में फिरोस पर हमला करते चारों लोगों की पहचान की जा रही है. मामला सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है. दिनदहाड़े लूट-पाट की लोगों की सुरक्षा व्यव्स्था पर सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----